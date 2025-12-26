Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chiều 26-12, tại phường Bình Hòa, TPHCM, Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST), đơn vị thành viên thuộc Binh đoàn 20 – Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG), tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống của công ty (21-12-2000 – 21-12-2025).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Phùng Ngọc Minh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần. Ảnh: CÔNG HOAN

Dự và trao Huân chương có Đại tá Phùng Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Binh đoàn 20, Phó Tổng Giám đốc TCSG. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 7, Quân khu 9, Quân chủng Hải quân, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Quân đoàn 4, Binh đoàn 20 – TCSG qua các thời kỳ...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh trao Bằng khen cho Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần. Ảnh: CÔNG HOAN

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động ICDST đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết và kỷ luật. Từ đó, công ty từng bước trưởng thành, trở thành “cánh tay nối dài” chiến lược của TCSG tại khu vực Đông Nam bộ, đồng thời là đầu mối quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Giai đoạn 2020–2025, doanh thu của ICDST tăng từ 321 tỷ đồng lên 517 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 82 tỷ đồng, gấp đôi so với giai đoạn trước. Thu nhập bình quân người lao động năm 2025 dự kiến đạt trên 35,5 triệu đồng/người/tháng.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: CÔNG HOAN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phùng Ngọc Minh biểu dương những thành tích nổi bật của ICDST trong 25 năm qua, đề nghị công ty tiếp tục phát triển mô hình “logistics xanh”, lấy khách hàng làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, nghĩa tình.

Dịp này, UBND TPHCM đã tặng Bằng khen cho công ty và 25 cá nhân; Binh đoàn 20 khen thưởng 4 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc. ICDST cũng ủng hộ 200 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo TPHCM và 100 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo phường Bình Hòa.

QUỐC HÙNG