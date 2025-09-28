Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc ngày 14-10

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 3 ngày. Trong đó ngày 13-10 là phiên trù bị. Ngày 14 và 15, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, phiên chính thức và bế mạc.

Ngày 28-9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có thông báo về dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thông báo đến các Đảng ủy xã, phường, đặc khu và Đảng ủy cấp trên cơ sở trực tiếp trực thuộc Thành ủy TPHCM để phổ biến trực tiếp đến từng đồng chí đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030, sắp xếp công tác, tham dự đầy đủ nội dung, chương trình làm việc của đại hội.

Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, trong các ngày 11-10 và ngày 12-10, đại biểu tham dự các hoạt động trước đại hội. Trong đó, có hoạt động tham quan các mô hình, công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn TPHCM (ngày 12-10).

Sáng 13-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030, phiên trù bị.

Cả ngày 14-10 và buổi sáng ngày 15-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, phiên chính thức và bế mạc.

VĂN MINH