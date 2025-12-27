HĐND TPHCM đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn cuộc sống

Phát biểu tại hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2021–2026, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh HĐND Thành phố đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, bám sát yêu cầu phát triển và đời sống nhân dân.

Sáng 27-12, HĐND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021–2026. Tại hội nghị, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực, trách nhiệm và hiệu quả của các đại biểu, Chủ tịch UBND TPHCM đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM” cho 194 cá nhân là đại biểu HĐND TPHCM khóa X.

Trong số các cá nhân có các đồng chí như: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây); Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Lộc, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương (trước đây)…

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, hội nghị đã đánh giá toàn diện, khách quan kết quả hoạt động của HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021–2026; thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, làm cơ sở thực tiễn để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong giai đoạn phát triển mới.

Thay mặt Thường trực HĐND TPHCM, đồng chí Võ Văn Minh khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, đồng thời gửi lời cảm ơn đến UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí yêu cầu trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ và cả nhiệm kỳ tới, HĐND Thành phố tập trung chuẩn bị tốt, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị Thành phố nói chung, HĐND Thành phố nói riêng.

Cùng với đó, HĐND TPHCM tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn đời sống nhân dân, bảo đảm các quyết định hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố. Tăng cường tính dự báo, đánh giá tác động chính sách, đề cao kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là nâng tầm giám sát và chất vấn, coi đây là “đòn bẩy” để không ngừng nâng cao năng lực quản trị đô thị.

“Các đồng chí cần tập trung giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề còn nhiều vướng mắc, khó khăn, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và sức cạnh tranh của thành phố. Tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát việc thực hiện kiến nghị và tái giám sát; công khai, minh bạch kết quả; nâng cao chất lượng chất vấn, tranh luận, giải trình và kiên quyết theo dõi đến khi có chuyển biến thực chất”, Chủ tịch HĐND TPHCM lưu ý.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu duy trì việc gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng chất công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý kiến nghị. Trong đó, phải làm cho mỗi cuộc tiếp xúc cử tri thực sự là diễn đàn đối thoại chính sách; mỗi kiến nghị phải được theo dõi đến kết quả cuối cùng; bảo đảm “nghe dân nói - nói dân hiểu - làm dân tin”, qua đó củng cố niềm tin và tăng đồng thuận xã hội.

Song song đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND Thành phố. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là vận hành, khai thác, sử dụng thật hiệu quả nền tảng “Ứng dụng HĐND số TPHCM” và Cổng thông tin điện tử HĐND Thành phố. Đồng thời xây dựng đội ngũ đại biểu HĐND Thành phố chuyên nghiệp, bản lĩnh, tận tâm, gần dân.

“Mỗi đại biểu cần chủ động học tập, rèn luyện; nâng cao kỹ năng phân tích chính sách, kỹ năng giám sát - phản biện, kỹ năng đối thoại; gương mẫu về đạo đức công vụ, giữ vững kỷ luật phát ngôn, nói đi đôi với làm; phát huy trách nhiệm nêu gương và tinh thần phụng sự”, đồng chí Võ Văn Minh gửi gắm đến từng đại biểu HĐND TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM trân trọng ghi nhận và tri ân những đóng góp của các đại biểu trong suốt nhiệm kỳ, xem đây không chỉ là sự ghi nhận tinh thần, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố. Đó là tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng hành chặt chẽ cùng UBND TPHCM và các cơ quan trong hệ thống chính trị, chung sức xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Chủ tịch HĐND TPHCM tin tưởng rằng các kết luận, kiến nghị và định hướng sau tổng kết sẽ sớm được cụ thể hóa thành chương trình hành động, giải pháp khả thi; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố trong chặng đường tiếp theo.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG - NGÔ BÌNH