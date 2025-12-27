Bí thư Thành ủy TPHCM: HĐND phải giám sát với tinh thần "việc khó không né tránh, việc mới không chờ đợi"

Sáng 27-12, HĐND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm và nỗ lực của HĐND Thành phố trong bối cảnh nhiều thách thức chưa từng có.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng HĐND TPHCM. Ảnh VIỆT DŨNG

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM nhận định: nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND TPHCM diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, với nhiều khó khăn, thách thức, song HĐND khóa X đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.

HĐND TPHCM không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp, kịp thời xem xét, quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng phục vụ phát triển Thành phố. Đặc biệt, trong hơn 6 tháng qua, Hội đồng đã chủ động rà soát, ban hành hàng loạt nghị quyết mới, hoàn thiện thể chế, phục vụ hiệu quả quá trình hợp nhất 3 địa phương, bảo đảm hoạt động quản lý không bị gián đoạn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng đánh giá, hoạt động giám sát của HĐND TPHCM khóa X tiếp tục được tăng cường, đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề lớn, nhạy cảm, được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Công tác giám sát được thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn, mang tính xây dựng, gắn với kiến nghị, theo dõi và đôn đốc thực hiện, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị của nhân dân được duy trì nền nếp, thể hiện rõ trách nhiệm của đại biểu dân cử, cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Nhiều kiến nghị chính đáng được tổng hợp phản ánh kịp thời và đề xuất giải pháp xử lý, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền thành phố.

“Những kết quả đạt được minh chứng cho tinh thần đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thành phố của mọi người dân”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nhìn nhận hoạt động của HĐND TPHCM vẫn còn những hạn chế nhất định, cần nâng cao hơn nữa chất lượng quyết định chính sách, hiệu quả giám sát, năng lực dự báo, phản ứng chính sách trước những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn của một đô thị đặc biệt.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, TPHCM đang đứng trước nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Yêu cầu đặt ra đối với HĐND TPHCM là phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, hành động quyết liệt hiệu quả, chủ động đi đầu trong công việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội.

Đặc biệt, cần tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 260/2025/QH15 – sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 về cơ chế đặc thù cho TPHCM, nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển chưa từng có, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Đồng chí yêu cầu HĐND TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò kiến tạo thể chế, đồng hành chặt chẽ với UBND TPHCM trong tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy triển khai các dự án công trình trọng điểm. Đặc biệt, tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện với tinh thần: việc khó không né tránh, việc mới không chờ đợi, việc gì liên quan đến nhiều cấp nhiều ngành phải phối hợp chặt chẽ và chịu trách nhiệm đến cùng.

“Công tác giám sát thực hiện với trọng tâm trọng điểm, theo dõi kết quả thực hiện các kết luận giám sát. Tập trung vào các lĩnh vực then chốt như quản lý đất đai, đầu tư công, cải cách hành chính, an sinh xã hội, vận dụng mô hình chính quyền đô thị gắn với trách nhiệm giải trình cụ thể của từng cơ quan”, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang lưu ý.

Cùng với đó, HĐND TPHCM cần tiếp tục đổi mới phương thức tiếp xúc, theo dõi cử tri theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường đối thoại, kiên trì lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, nhất là trên nền tảng số, bảo đảm mỗi ý kiến của người dân đều được lắng nghe, xem xét nghiêm túc và phản hồi rõ ràng, minh bạch.

Một nhiệm vụ rất quan trọng trước mắt được đồng chí Trần Lưu Quang đặc biệt nhấn mạnh là chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Quá trình chuẩn bị và tổ chức phải bảo đảm đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch, an toàn và tiết kiệm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và thành công chung của cuộc bầu cử.

Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng HĐND TPHCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đổi mới trách nhiệm, hoàn thành tốt vai trò cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG