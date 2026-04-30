Du lịch dịp lễ "tăng nhiệt", nhiều nơi kín phòng

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay ghi nhận sức nóng tại nhiều điểm du lịch biển, đảo Nam Trung bộ và nghỉ dưỡng ở khu vực Tây Nguyên, Đông Nam bộ. lượng khách tăng mạnh, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng.

Tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, du lịch đảo ghi nhận tín hiệu tích cực khi lượng khách tăng mạnh từ 1-2 tháng trước kỳ nghỉ lễ.

Du khách tham quan, trải nghiệm ở đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: TIẾN THẮNG

Ông Đỗ Minh Chức, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, cho biết phần lớn khách sạn, nhà nghỉ trên đảo hiện kín phòng.

Phú Quý có khoảng 60-70 cơ sở lưu trú gồm khách sạn, nhà nghỉ và gần 100 homestay. Khối khách sạn, nhà nghỉ hiện gần như không còn phòng trống.

Không chỉ lưu trú, nhu cầu đi lại tuyến Phan Thiết - Phú Quý cũng tăng cao. Các hãng tàu đã tăng công suất phục vụ dịp lễ nhưng vẫn phụ thuộc điều kiện thủy triều. Dù vậy, vé tàu cao tốc ra đảo hiện được đặt hết.

Du khách tham quan trên đảo Hòn Tranh thuộc đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: TIẾN THẮNG

Tại khu du lịch quốc gia Mũi Né, nhiều resort, khách sạn 3-5 sao cũng gần kín phòng trong các ngày cao điểm.

Ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết lượng khách đến Mũi Né dự báo tăng mạnh nhờ xu hướng du lịch tự túc, cùng các chương trình ưu đãi, làm mới sản phẩm nghỉ dưỡng của doanh nghiệp.

Du khách nghỉ dưỡng tại Mũi Né (Lâm Đồng). Ảnh: TIẾN THẮNG

Tại khu vực Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), dịp nghỉ lễ này được dự báo là điểm đến của nhiều gia đình, nhóm du khách đi theo dạng tự túc.

Để kích cầu du lịch, nhiều cơ sở lưu trú, kinh doanh du lịch đưa ra các chương trình như đặt phòng sớm được giảm giá, khuyến mãi các dịch vụ tiện ích trong khách sạn…

Hiện phần lớn khách sạn tại khu vực trung tâm Đà Lạt đã thông báo hết phòng.

Du khách thích thú trải nghiệm sản phẩm du lịch tại phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ở những điểm xa trung tâm Đà Lạt, lượng phòng lưu trú còn trống nhưng không nhiều, giá dao động từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng/phòng/đêm.

Ngành chức năng cũng yêu cầu các bến xe niêm yết giá vé công khai, tăng cường hỗ trợ hành khách và ngăn chặn tình trạng đầu cơ vé.

Du khách vui chơi tại biển Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Tại tỉnh Khánh Hòa, các tour tham quan đảo ở vịnh Nha Trang như Hòn Miễu, Hòn Mun, Hòn Tằm dự kiến tăng hơn 40% lượng khách so với ngày thường.

Các khu nghỉ dưỡng ven biển ở Cam Ranh cũng ghi nhận lượng đặt phòng tăng mạnh từ đầu tháng 3, đặc biệt ở phân khúc nghỉ dưỡng gia đình.

Du khách tham quan Bảo tàng Hải Dương học tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Ngoài du lịch biển, đảo, nhiều du khách lựa chọn tham quan các điểm đến nổi tiếng như Tháp Bà Ponagar, Bảo tàng Hải dương học, Chùa Long Sơn…

Các điểm du lịch mang đậm nét văn hóa truyền thống như làng nghề Trường Sơn, làng nghề Nha Trang Xưa... cũng thu hút đông du khách.

Du khách lướt ván diều trên biển Nha Trang (Khánh Hòa)

Khu du lịch sinh thái Măng Đen (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) hiện có khoảng 170 cơ sở lưu trú với hơn 1.600 phòng, phục vụ khoảng 7.000 khách mỗi ngày và đã kín phòng trong dịp lễ này.

Măng Đen sẽ tổ chức Lễ hội đường phố dịp lễ 30-4. Trong ảnh, xã Măng Đen tổ chức lễ hội đường phố dịp Giỗ tổ Hùng Vương. Ảnh: HỮU PHÚC

Để phục vụ du khách dịp lễ, UBND xã Măng Đen tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch như chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa, lễ hội đường phố, phiên chợ nông sản và dược liệu, ngày hội ẩm thực, trải nghiệm cà phê xứ lạnh, sáng tác tranh gây quỹ cộng đồng và diễu hành mô tô.

Chuỗi hoạt động góp phần tạo không khí sôi động, đồng thời là dịp để người dân Măng Đen trực tiếp giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương đến du khách.

Nhiều hoạt động sôi nổi sẽ diễn ra trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tại Măng Đen. Ảnh: HỮU PHÚC

Trong khi đó, nhiều khu, điểm du lịch ở TP Đồng Nai đã tổ chức nhiều chương trình tham quan, vui chơi giải trí sôi động phục vụ du khách.

Du khách tham quan tại Khu du lịch Bửu Long (Đồng Nai). Ảnh: XUÂN TRUNG

Tại khu du lịch Bửu Long, phường Trấn Biên, nổi bật là hoạt động biểu diễn ẩm thực với món chả bắp hạt điều khổng lồ, sẽ mời du khách sử dụng miễn phí. khu du lịch này cũng bổ sung các trò chơi, mở rộng không gian vui chơi và cam kết không tăng giá vé.

khu du lịch Sơn Tiên (phường Long Hưng) cũng áp dụng hơn 50 trò chơi mới và miễn phí vé cổng (theo giờ), nhằm thu hút du khách.

k hu du lịch Bửu Long tổ chức ngày hội ẩm thực phục vụ du khách. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo UBND TP Đồng Nai, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026), cùng với nhiều hoạt động vui chơi giải trí tại các khu du lịch, địa phương cũng tổ chức 14 điểm bắn pháo hoa.

