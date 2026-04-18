Xu hướng du lịch biển tiếp tục chiếm ưu thế dịp 30-4

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay ghi nhận đà tăng mạnh của du lịch nội địa, trong đó các điểm đến ven biển giữ vai trò dẫn dắt.

Theo dữ liệu từ Agoda, lượng tìm kiếm lưu trú tăng cao, phản ánh xu hướng du khách ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn.

Các điểm đến ven biển tiếp tục dẫn dắt xu hướng du lịch nội địa, nổi bật như Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng và Phan Thiết. Trong bối cảnh nắng nóng đến sớm, nhu cầu “trốn nóng” khiến du khách ưu tiên lựa chọn các vùng biển có không khí dễ chịu hơn.

Mũi Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng)

Dải duyên hải Nam Trung bộ - miền Trung tiếp tục là tâm điểm. Mũi Né (Lâm Đồng) hút khách nhờ hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, từ biển đến đồi cát, đặc biệt là khu vực đồi cát trắng. Trong khi đó, Nha Trang và Đà Nẵng giữ vững sức hút nhờ hạ tầng hoàn chỉnh, phù hợp với các chuyến đi ngắn ngày. Vũng Tàu ghi nhận lượng tìm kiếm tăng mạnh nhờ lợi thế khoảng cách gần các đô thị lớn.

Ở phía Bắc, xu hướng này cũng thể hiện rõ. Quảng Ninh, Hải Phòng được dự báo đón lượng khách lớn nhờ kết nối thuận tiện và các tour 3-4 ngày linh hoạt. Tại miền Trung, các điểm đến như Sầm Sơn, Hải Tiến và Nghi Sơn, Cửa Lò... bước vào cao điểm. Trước mùa hè 2026, nhiều địa phương đã đồng loạt nâng cấp hạ tầng, cải thiện dịch vụ, sẵn sàng đón làn sóng du khách tăng mạnh trong dịp lễ.

Bãi biển Đà Nẵng

Điểm chung của thị trường là sự lên ngôi của xu hướng các chuyến đi ngắn 2-3 ngày, ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa như spa, ẩm thực và hoạt động gia đình. Điều này khiến cuộc cạnh tranh trong mùa lễ chuyển từ số lượng dịch vụ sang chất lượng trải nghiệm.

