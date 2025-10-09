Du lịch kết nối “biển – hoa – đại ngàn”

Với hơn 15,25 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm 2025, tăng hơn 17% so với cùng kỳ (trong đó có 915.000 lượt khách quốc tế, tăng 33%), cùng doanh thu hơn 40.200 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch năm, du lịch Lâm Đồng đang trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế – xã hội khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, khắc họa sinh động hình ảnh “biển – hoa – đại ngàn” đầy sức sống.

Video: Du khách trải nghiệm đi xe vượt địa hình tại Khu du lịch Bàu Trắng U&ME (xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng). Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Điểm sáng của vùng đất ngàn hoa

Nằm giữa giao điểm của vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Lâm Đồng được ví như “viên ngọc xanh” của đất nước – nơi hội tụ khí hậu ôn hòa, cảnh quan đa dạng và bản sắc văn hóa đặc trưng. Từ lợi thế đó, du lịch không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn mà còn là cầu nối lan tỏa hình ảnh địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Đà Lạt có cảnh quan thiên nhiên đẹp, là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn khi đi nghỉ dưỡng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chuỗi sự kiện “Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng 2025” là điểm nhấn nổi bật, thu hút hơn 1,8 triệu lượt khách, trong đó có 75.000 khách quốc tế. Doanh thu toàn ngành trong tháng tăng gần 33% so với cùng kỳ, khẳng định hướng đi đúng trong xây dựng thương hiệu du lịch Lâm Đồng năng động, văn minh, mến khách.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, yếu tố tạo nên thành công là sự phối hợp đồng hành giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. “Chúng tôi không quản lý du lịch, mà kiến tạo du lịch – tạo cơ chế thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản phẩm, người dân tham gia và được hưởng lợi,” ông nhấn mạnh.

Du khách trải nghiệm đi xe vượt địa hình tại Khu du lịch Bàu Trắng U&ME (xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ở khu vực ven biển, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc điều hành Khu du lịch Bàu Trắng U&ME (xã Hòa Thắng), cho biết hiện mỗi ngày khu du lịch đón từ 3.000 - 4.000 lượt khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm trò chơi trên vùng đồi cát trắng rộng hơn 2ha này. Từ khi sáp nhập tỉnh đến giờ, lượng khách tăng 15%–20% kể từ khi hạ tầng kết nối giữa biển và cao nguyên Đà Lạt được cải thiện. “Khi sự liên kết rừng – biển – hoa được thông suốt, toàn bộ hệ sinh thái du lịch trong tỉnh sẽ chuyển động đồng bộ,” ông nói.

Nền văn hoá bản địa đa dạng góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng tại Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bên cạnh đó, các mô hình du lịch cộng đồng ở Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, du lịch sinh thái tại hồ Tuyền Lâm, hay các sản phẩm du lịch mạo hiểm như chinh phục Lang Biang, vượt thác, đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm và gìn giữ bản sắc địa phương.

Video: Vẻ đẹp Khu du lịch hồ Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng

Đánh thức tiềm năng liên kết vùng

Từ trung tâm Đà Lạt đến vùng biển Phan Thiết hay hồ Tà Đùng, Lâm Đồng đang mở rộng không gian phát triển du lịch theo hướng “một chuyến đi – ba trải nghiệm”, hình thành tam giác du lịch “biển – hoa – đại ngàn”. Chuyến hành trình do Sở VH-TT-DL Lâm Đồng tổ chức vừa qua, kết nối Phan Thiết – Đà Lạt – Tà Đùng, không chỉ là tuyến du lịch mới mà còn là mô hình liên kết liên vùng chiến lược.

Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch tại Lâm Đồng trải dài từ “biển – hoa – đại ngàn” đáp ứng đa dạng từng đối tượng khách du lịch. Ảnh: Khu nghỉ dưỡng tại bãi biển Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

TS Phan Bảo Giang, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Marketing Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM, nhận định: “Để tận dụng cơ hội này, cần xác định rõ thị trường mục tiêu, sản phẩm đặc trưng từng vùng và chiến lược kết nối hạ tầng đồng bộ. Khi mỗi địa phương chia sẻ lợi thế, tôn trọng bản sắc, du lịch sẽ trở thành trụ cột kinh tế bền vững.”

Thực tế cho thấy, tuyến cao tốc Dầu Giây – Vĩnh Hảo sau khi đưa vào khai thác đã giúp lượng khách đến vùng ven biển tăng hơn 30%, chứng minh liên kết vùng chính là động lực tăng trưởng mới.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, định hướng sắp tới là xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu quốc gia và quốc tế. “Lợi thế chỉ thực sự trở thành giá trị khi được chuyển hóa bằng đổi mới tư duy và hành động cụ thể. Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cần trở thành đại sứ văn hóa, chung tay xây dựng hình ảnh Lâm Đồng thân thiện – an toàn – mến khách,” ông Mười nhấn mạnh.

ĐOÀN KIÊN