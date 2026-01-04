Lễ hội Hoa Tớ Dày và các hoạt động chào xuân 2026

Đây là sự kiện văn hóa – du lịch có ý nghĩa quan trọng, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời là dịp tiếp tục quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, vẻ đẹp thiên nhiên cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Mù Cang Chải đến với bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh.

Hình ảnh đêm khai mạc Festival Khèn Mông - Lễ hội Hoa Tớ Dày năm 2026. Ảnh: THANH MIỀN

Theo ông Trần Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải, Festival Khèn Mông – Lễ hội Hoa Tớ Dày được tổ chức với quy mô ngày càng mở rộng, nội dung phong phú, kế thừa những kết quả và kinh nghiệm tổ chức từ giai đoạn huyện Mù Cang Chải trước đây. Lễ hội đồng thời được triển khai theo hướng liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các xã trong khu vực, nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa dân tộc, tạo nên không gian văn hóa – du lịch thống nhất của toàn vùng.

Nam, nữ thanh niên trong điệu khèn của dân tộc mình. Ảnh: THANH MIỀN

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Mù Cang Chải xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, trên cơ sở kế thừa định hướng của cấp huyện cũ, đồng thời tăng cường liên kết, phối hợp theo cụm xã để phát huy tổng thể tiềm năng, lợi thế chung.

Festival Khèn Mông – Lễ hội Hoa Tớ Dày năm 2026 được xem là minh chứng sinh động cho tinh thần liên kết vùng, là nền tảng quan trọng để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, bền vững trong giai đoạn mới.

>> Một số hình ảnh Festival Khèn Mông - Lễ hội Hoa Tớ Dày 2026.

Đêm khai mạc Festival Khèn Mông - Lễ hội Hoa Tớ Dày năm 2026 nhiều màu sắc văn hóa dân tộc vùng núi phía Bắc

Hoa Tớ Dày (người địa phương gọi là hoa đào rừng) nở hồng trên vùng núi cao

Hoa nở là lúc nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp bên hoa

THANH MIỀN