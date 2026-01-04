Kinh tế

Du lịch

Lễ hội Hoa Tớ Dày và các hoạt động chào xuân 2026

Lễ hội Hoa Tớ Dày và các hoạt động chào xuân 2026

SGGPO

Tối 3-1, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, tổ chức khai mạc Festival Khèn Mông – Lễ hội Hoa Tớ Dày năm 2026.

Đây là sự kiện văn hóa – du lịch có ý nghĩa quan trọng, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời là dịp tiếp tục quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, vẻ đẹp thiên nhiên cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Mù Cang Chải đến với bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh.

z7394890146931_60f694df36181456681bace42bc389ed.jpg
Hình ảnh đêm khai mạc Festival Khèn Mông - Lễ hội Hoa Tớ Dày năm 2026. Ảnh: THANH MIỀN

Theo ông Trần Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải, Festival Khèn Mông – Lễ hội Hoa Tớ Dày được tổ chức với quy mô ngày càng mở rộng, nội dung phong phú, kế thừa những kết quả và kinh nghiệm tổ chức từ giai đoạn huyện Mù Cang Chải trước đây. Lễ hội đồng thời được triển khai theo hướng liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các xã trong khu vực, nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa dân tộc, tạo nên không gian văn hóa – du lịch thống nhất của toàn vùng.

z7394890188503_9396f2ea73ce823460711ab31b28596e.jpg
Nam, nữ thanh niên trong điệu khèn của dân tộc mình. Ảnh: THANH MIỀN

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Mù Cang Chải xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, trên cơ sở kế thừa định hướng của cấp huyện cũ, đồng thời tăng cường liên kết, phối hợp theo cụm xã để phát huy tổng thể tiềm năng, lợi thế chung.

z7394890222414_fceedc92c71faaadb5791a70cf9cdba9.jpg

Festival Khèn Mông – Lễ hội Hoa Tớ Dày năm 2026 được xem là minh chứng sinh động cho tinh thần liên kết vùng, là nền tảng quan trọng để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, bền vững trong giai đoạn mới.

>> Một số hình ảnh Festival Khèn Mông - Lễ hội Hoa Tớ Dày 2026.

z7394890378629_4671954d8e8cb1d6796877ea3485311b.jpg
z7394890607270_fca304fe98f6b9612ad9cf91ee3e5c77.jpg
z7394890559223_100450c872a9b6fb13060ee360953018.jpg
Đêm khai mạc Festival Khèn Mông - Lễ hội Hoa Tớ Dày năm 2026 nhiều màu sắc văn hóa dân tộc vùng núi phía Bắc
z7394890746547_f51969c492e75749425eb41d54824685.jpg
Hoa Tớ Dày (người địa phương gọi là hoa đào rừng) nở hồng trên vùng núi cao
z7394890751490_86d142ccda542c7b7b68a75f0fb1173e.jpg
z7394890743237_4a26aeaa60f2264b42a3dd9dd918f3e1.jpg
z7394890738624_b14c7f452d7a9babf67679f6cfe4e869.jpg
z7394890731425_acf5f470ac33f5ad50511e66438fe0b5.jpg
Hoa nở là lúc nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp bên hoa
z7394890735805_db8b87275d581c00aade8a3a11e40671.jpg
z7394890737091_e44817ec6910e410d288b01efe61cf30.jpg
z7394890745340_9f0fc4bd0c18eea4f9ef61e6dd37e612.jpg
z7394890741987_77b3c7e8d89ecea955d00fba2a479d7e.jpg
Tin liên quan
THANH MIỀN

Từ khóa

Lễ hội Hoa Tớ Dày 2026 Hoa Tớ Dày tỉnh Lào Cai Festival Khèn Mông phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâmphát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn