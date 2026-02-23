Du lịch tết khởi sắc

Trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ (từ ngày 14-2 đến 22-2), các điểm đến, khu du lịch tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước nhộn nhịp khách du xuân.

TPHCM đón 4,32 triệu lượt khách

Trong dịp Tết Bính Ngọ, các điểm đến, khu du lịch tại TPHCM đón khoảng 4,32 triệu lượt khách, tăng 35% so với năm ngoái; khách quốc tế đạt khoảng 170.000 lượt. Tổng thu du lịch khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ.

Đông đảo người dân vui Tết Bính Ngọ năm 2026 ở Đường hoa Nguyễn Huệ. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Theo Sở Du lịch TPHCM, thị trường nội địa chiếm tỷ trọng lớn. Du khách ưu tiên các điểm đến nghỉ dưỡng có hạ tầng đồng bộ, cảnh quan đẹp và kết nối thuận tiện. Các tuyến từ TPHCM đi Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt tiếp tục dẫn đầu, tập trung nhóm gia đình nhiều thế hệ, hành trình 3-5 ngày.

Ở chiều ngược lại, du lịch tại TPHCM nổi bật với xu hướng du lịch đô thị, vui chơi - tham quan - trải nghiệm tết nội đô. Các không gian như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, Takashimaya Việt Nam, Vincom Đồng Khởi thu hút đông khách mua sắm, ẩm thực, tham gia sự kiện. Một số điểm văn hóa - lịch sử như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Khu di tích Lịch sử địa đạo Củ Chi… duy trì lượng khách ổn định, đặc biệt là khách quốc tế.

Thị trường inbound (khách quốc tế vào Việt Nam) tăng mạnh ở phân khúc tham quan đô thị, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực, tour ngắn 1-2 ngày. Khách tập trung từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu và Australia; ưu tiên sản phẩm “Tết Việt trong lòng đô thị”, kết hợp mua sắm và trải nghiệm sự kiện. Nắm bắt xu hướng, các doanh nghiệp lữ hành đẩy mạnh sản phẩm linh hoạt, cá nhân hóa. Saigontourist cung cấp nhiều tour trong nước dịp Tết Bính Ngọ, tập trung các điểm đến nổi tiếng.

Bên cạnh đó là các tour ngắn ngày, tour địa phương như “Tây ăn Tết ta” tại Sài Gòn, khai thác trải nghiệm Tết Nguyên đán ngay trong lòng đô thị. Cùng với đó, Vietravel tung ra hơn 180 tour Tết 2026 trong nước, nổi bật là city tour TPHCM bằng xe buýt 2 tầng và du thuyền sông.

Lữ hành Vietluxtour tiếp tục phát triển sản phẩm văn hóa chuyên sâu; nhiều doanh nghiệp như BenThanh Tourist, Lữ hành Vietluxtour, TST Tourist, Du lịch Việt… triển khai tour nghỉ dưỡng, tour văn hóa - lịch sử, city tour nhóm nhỏ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Đông đảo du khách quốc tế đến TPHCM dịp Tết Bính Ngọ 2026. (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Miền Bắc “bùng nổ” đầu xuân

Tại Hà Nội, điểm khác biệt lớn nhất của kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ năm nay chính là tinh thần "Tết vì dân" của Thủ đô. Thành phố đã miễn phí vé tham quan 17 danh thắng, di tích lịch sử tiêu biểu, đồng thời miễn phí toàn bộ vé hành khách tại 128 tuyến xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị trong 9 ngày nghỉ Tết. Điều đó đã tạo điều kiện để nhân dân và du khách du xuân; góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô... Dịp tết, Thủ đô Hà Nội đón khoảng 1,34 triệu lượt khách (tăng tới 36,3%) so với cùng kỳ; doanh thu từ khách du lịch ước đạt gần 4.900 tỷ đồng (tăng 40,2%) so với cùng kỳ.

Còn tại Quảng Ninh, địa phương cũng ghi nhận kỳ nghỉ tết "bùng nổ" khi đón hơn 1,1 triệu du khách (tăng 16%) so với cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt gần 3.200 tỷ đồng. Các địa điểm tham quan, du lịch nổi tiếng của "đất mỏ" như vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh... tiếp tục là trọng điểm thu hút du khách.

Trong khi đó, ngày 22-2 (mùng 6 Tết), Khu di tích lịch sử văn hóa, danh thắng cấp quốc gia chùa Hương Tích đã tổ chức lễ khai hội. Tính từ ngày mùng 1 tết đến nay, ước tính chùa Hương Tích đã đón khoảng 35.000 lượt du khách. Lễ hội sẽ kéo dài đến hết tháng 4-2026, dự kiến cả mùa lễ hội sẽ đón khoảng 500.000 lượt du khách.

Miền Trung, miền Tây: Nhiều điểm đến hút khách

Tại Đà Nẵng, không khí du xuân diễn ra sôi động. Khu du lịch Công viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài với Lễ hội Thần Tài 2026 thu hút đông đảo du khách. Di tích quốc gia Hải Vân Quan trên đèo Hải Vân cũng đón hàng ngàn lượt khách mỗi ngày. Tại phố cổ Hội An, các tuyến phố, những không gian trình diễn nghệ thuật truyền thống như Bài chòi, hát Bội có rất đông khách tham gia.

Từ ngày 14 đến 22-2, tổng lượng khách đến Đà Nẵng ước đạt khoảng 1,1 triệu lượt, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế hơn 510.000 lượt (tăng 32%), khách nội địa khoảng 590.000 lượt (tăng 23%). Tổng thu du lịch ước đạt hơn 3.960 tỷ đồng, tăng 34%. Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt 65%-70%, riêng khối khách sạn 4-5 sao và tương đương đạt khoảng 85%.

Thông tin từ Sở Du lịch TP Huế, dịp tết này Huế đón khoảng 500.000 lượt khách (tăng 231% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế ước đạt 238.200 lượt khách, tăng 207%; khách nội địa ước đạt 261.800 lượt khách, tăng 256%. Doanh thu du lịch ước đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 322% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân chung ước đạt 72%. Dịp này, ngành du lịch Huế tổ chức nhiều hoạt động lễ hội, du lịch hấp dẫn.

Ở miền Tây, An Giang ước đón hơn 1,7 triệu lượt khách (tăng 37,3% so với cùng kỳ); trong đó khách quốc tế gần 99.000 lượt (tăng 28,6%). Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 2.622 tỷ đồng (tăng 39%).

Riêng đặc khu Phú Quốc ước đón 365.818 lượt khách (tăng 29,9%), trong đó khách quốc tế chiếm 92.994 lượt (tăng 24,3%). Đặc biệt, ngày mùng 2 Tết, du lịch Phú Quốc xác lập cột mốc lịch sử khi đón 93 chuyến bay (47 chuyến nội địa và 46 chuyến quốc tế) với gần 17.000 lượt du khách. Đây là một trong những ngày có lưu lượng hành khách cao nhất từ trước đến nay.

Tại tỉnh Cà Mau, tổng lượng khách đến tham quan dịp Tết hơn 407.300 lượt, tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Một số khu, điểm thu hút nhiều khách tham quan, du lịch như: Khu du lịch Đất Mũi, Điểm du lịch Hương Tràm, Quảng trường Hùng Vương, Quảng trường Phan Ngọc Hiển…

Tàu du lịch 5 sao cập cảng Phú Mỹ (TPHCM) Ngày 22-2, tàu Costa Deliziosa dài 294m, rộng hơn 32m và có chiều cao tĩnh khoảng 56m quốc tịch Italy, xuất phát từ Tây Ban Nha chở theo 1.959 du khách và 892 thủy thủ đoàn đã cập cảng Phú Mỹ (TPHCM). Đây là tàu du lịch vòng quanh thế giới với hành trình kéo dài 4 tháng, khách trên tàu chủ yếu đến từ các nước châu Âu như Anh, Pháp, Italy. Khi lên bờ, du khách đã đi tham quan các danh lam, di tích tại TPHCM như: Hội trường Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, Bạch Dinh, Bãi Trước, Bãi Sau… Chiều tối 22-2, tàu Costa Deliziosa rời TPHCM đến Singapore tiếp tục hành trình thêm 1 tháng nữa.

NHÓM PV