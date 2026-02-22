Kinh tế

Du lịch

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 thu hút hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan

SGGPO

Rực rỡ trong suốt 8 ngày mở cửa đón khách tham quan (15-2 đến 22-2), Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" đã thu hút hơn 1,8 triệu lượt du khách đến tham quan thưởng lãm.

c54638e27addf483adcc.jpg
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ khép lại với buổi biểu diễn ánh sáng (3D mapping) vào lúc 21 giờ hôm nay, 22-2. Đây cũng là buổi diễn 3D mapping cuối cùng trong tổng số 22 buổi diễn tính từ đêm khai mạc 15-2. Lần đầu tiên ứng dụng tại Đường hoa Nguyễn Huệ, các buổi trình diễn 3D mapping đã tạo ấn tượng mạnh với hình ảnh ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, biểu trưng cho sự lưu chuyển, luân chuyển và biến đổi không ngừng nghỉ của trời đất. Bên cạnh đó, công nghệ AR (thực tế tăng cường) với phiên bản ngựa phi có thể áp dụng bất kể không gian và thời gian qua app Tiktok cũng được rất nhiều người trải nghiệm.

a349290d6a32e46cbd23.jpg
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố và du khách quốc tế. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đánh dấu lần thứ 23 đường hoa được tổ chức, với tổng cộng hơn 26 triệu lượt khách.

4dd27e633c5cb202eb4d.jpg
Check-in Đường hoa Nguyễn Huệ ngày tết đã trở thành một nét du xuân quen thuộc của nhiều gia đình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
41976e962da9a3f7fab8.jpg
Đường hoa thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm 2026 cũng đánh dấu sự mở rộng khi Đường hoa được tổ chức đồng bộ tại 3 địa điểm là đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên trung tâm (phường Bình Dương), và công viên Quang Trung (phường Vũng Tàu). Theo ghi nhận, tổng lượt khách tham quan tại cả ba đường hoa, hội hoa đạt trên 2,2 triệu lượt khách.

Về thông tin truyền thông, chỉ tính riêng các báo tại TPHCM, đã có gần 300 tin bài về Đường hoa được đăng tải, chưa kể bản tin truyền hình và tin tức trên mạng xã hội của báo đài. Đặc biệt, hàng triệu tấm ảnh du xuân trên Đường hoa Nguyễn Huệ của người dân và bạn bè quốc tế đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán tại TPHCM.

Sau lễ bế mạc vào tối 22-2, cổng chào và cổng kết Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ vẫn được duy trì tại đường đi bộ Nguyễn Huệ đến 21 giờ ngày 22-3.

Tin liên quan
THÚY BÌNH

Từ khóa

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 Đường đi bộ Nguyễn Huệ Công viên Quang Trung 3D Mapping Bính Ngọ Buổi diễn Du xuân Lưu chuyển Cổng chào

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn