Du lịch Thái Lan trước ngã ba đường

Tính đến 21-9 vừa qua, Thái Lan đón khoảng 23,45 triệu lượt khách quốc tế, đóng góp khoảng 1.082 ngàn tỷ baht (34 tỷ USD) cho nền kinh tế. Tuy nhiên, phía sau những con số ấn tượng, du lịch Thái Lan trong những tháng cuối năm đang đứng trước ngã ba đường, buộc chính phủ xứ sở nụ cười phải có chiến lược rốt ráo hơn.

Tuần lễ vàng của Trung Quốc, bắt đầu ngày 1-10, là khoảng thời gian hơn 1 tỷ dân Trung Quốc đại lục trở về quê nhà để mừng quốc khánh cùng gia đình hoặc du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, theo số liệu do Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) vừa đưa ra, dự đoán lượng khách Trung Quốc giảm tới 35% so với cùng kỳ năm ngoái và dự báo giảm thêm 24% trong Tuần lễ vàng.

Chùa Phra Prang ở Wat Arun, còn gọi là chùa Bình Minh, một trong những địa danh nổi tiếng của thủ đô Bangkok. Ảnh: KHAOSOD

Doanh thu du lịch giảm sút là lý do trong bài phát biểu trước Quốc hội hôm 29-9, Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định chính phủ sẽ ưu tiên sự an toàn và tiện lợi của khách du lịch, đồng thời trấn áp những kẻ lừa đảo nhắm vào du khách. Đây được xem là thông điệp mạnh mẽ trong bối cảnh nhiều số liệu ảm đạm cho thấy những lo ngại về tai nạn, lừa đảo, gian lận và bắt cóc đang làm hoen ố hình ảnh của Thái Lan. Khách du lịch Trung Quốc không còn coi Thái Lan là điểm đến lý tưởng mà đang chuyển sang Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc các điểm đến thay thế khác trong khu vực như Việt Nam và Malaysia.

Nhằm tăng cường an toàn công cộng cho du khách trong những tháng tới, Thái Lan đã triển khai một chương trình nâng cấp an ninh lớn bằng công nghệ tiên tiến. Hệ thống AI Detect cho Cảnh sát du lịch vừa được triển khai có khả năng nhận diện khuôn mặt, đối chiếu với lệnh bắt giữ và giám sát các điểm nóng đông du khách. Theo The Thaiger, các nỗ lực phối hợp sẽ được chỉ đạo bởi Sở Du lịch, Bộ Tư lệnh Cảnh sát du lịch, Trung tâm Hỗ trợ du lịch và Trung tâm Điều phối hỗ trợ du lịch (TAC). Trước mắt, 274 sĩ quan sẽ được bố trí tại 79 khu vực trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ tăng cường hoạt động du lịch và quản lý hậu cần cho SEA Games sắp tới.

Trong chiến lược tổng thể, việc thúc đẩy các thành phố hạng 2 cũng đang nổi lên như một giải pháp khả thi, mang lại trải nghiệm văn hóa nguyên bản, chi phí thấp hơn và ít đông đúc. Thái Lan đang tập trung quảng bá Khon Kaen, Udon Thani, Nakhon Si Thammarat hay Surat Thani - những nơi có lợi thế văn hóa bản địa, ẩm thực, lễ hội và thiên nhiên nguyên sơ. Chính sách này bao gồm việc cải thiện cơ sở hạ tầng như khách sạn nhỏ, tăng cường phương tiện di chuyển như xe điện, đồng thời xúc tiến các chương trình tiếp thị để thu hút du khách tới các điểm đến ít người biết. Theo bà Suladda Sarutilavan, Giám đốc TAT khu vực Đông Bắc, lượng khách quốc tế đến các tỉnh hạng 2 đã tăng 12% trong nửa đầu năm 2025, cho thấy tiềm năng rõ rệt.

Các thành phố hạng 2 chính là sự cân bằng mà Thái Lan cần. Để giữ vị thế cạnh tranh, TAT cũng đang thúc đẩy chiến lược tái định vị hình ảnh quốc gia trên bản đồ du lịch thế giới, từ thiên đường giá rẻ sang điểm đến cao cấp và bền vững. Tờ Bangkok Post dẫn nhận định của một số chuyên gia bình luận, chương tiếp theo của du lịch Thái Lan sẽ không còn xoay quanh số lượng, mà là chất lượng và sự an toàn, bền vững.

Với việc tăng cường an ninh và cải thiện dịch vụ, Thái Lan hy vọng sẽ giành lại vị trí là điểm đến hàng đầu đối với du khách, đặc biệt là tham vọng thu hút từ 2-3 triệu du khách Trung Quốc trong vài tháng tới.

HẠNH CHI