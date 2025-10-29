Du lịch Thanh Hóa - bản “giao hưởng” hương sắc bốn mùa

Với thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”, Thanh Hóa đang khơi dậy được tiềm năng du lịch, thu hút ngày càng đông du khách trong nước và quốc tế. Tỉnh phấn đấu trở thành một trong những trung tâm du lịch của cả nước, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Rẻo cao Pù Luông - vẻ đẹp cuốn hút bốn mùa

Người ở “cổng nhà trời” làm du lịch

Bản Kho Mường nằm trên rẻo cao Pù Luông, nơi được ví như “cổng nhà trời” của xứ Thanh. Xưa kia, Kho Mường tách biệt gần như hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bao bọc quanh bản là núi cao dựng đứng, rừng già. Muốn vào bản chỉ có một cách duy nhất là bám núi, luồn rừng mới có thể tiếp cận. Dân bản không thể ngờ sẽ có ngày bản nổi tiếng, thu hút không chỉ du khách trong nước mà cả quốc tế đến khám phá.

Bản Kho Mường nằm trong thung lũng, xung quanh là núi cao, tách biệt với thế giới bên ngoài

Ông Hà Văn Thào, Trưởng bản Kho Mường kể, bản chỉ có 60 hộ dân, đều là người Thái. Xưa kia, dân bản sống biệt lập nên cuộc sống chỉ tự cung tự cấp. Nguồn sống dựa vào nương rẫy và vào rừng. Từ khi có điện, có đường vào bản và đặc biệt khi con cháu trong bản rời khỏi “cổng nhà trời” đi học thì những hình ảnh về Kho Mường bắt đầu được để ý. Một số du khách đi “phượt” bắt đầu tìm đến, rồi họ mê mẩn với phong cảnh và con người nơi đây. Vì sống biệt lập nên Kho Mường vẫn giữ được những nét nguyên sơ, không khí trong lành mà các bản làng khác không có. Đặc biệt, người dân nơi đây vẫn giữ được nếp sống “nguyên thủy” của dân tộc mình, từ đời sống văn hóa cho đến cách ứng xử với thiên nhiên.

Du khách quốc tế khám phá Kho Mường

Đến Kho Mường, du khách không chỉ được chìm đắm trong không gian cổ xưa của người Thái, mà còn được khám phá hang Dơi với vẻ đẹp hoang sơ và kỳ bí. Theo khảo sát và nghiên cứu của các nhà khoa học, hang Dơi được hình thành cách đây khoảng 250 triệu năm, thuộc hệ núi đá vôi cổ trầm tích Karst. Trong lòng hang ẩn chứa nhiều thạch nhũ lung linh, mang nhiều màu sắc, hình dạng giống thác nước, mái nhà sàn, hoa sen,… Đến với Kho Mường, du khách còn được “nhiều cùng” với người dân bản: được ăn cơm lam, cá nướng; tắm suối, ngủ nhà sàn, dệt thổ cẩm, trồng lúa…

Người Kho Mường bắt đầu biết làm du lịch với mô hình homestay

Ông Hà Văn Thào chia sẻ, nhờ làm du lịch mà đời sống người dân Kho Mường khấm khá hẳn. Dân bản cũng đang học cách làm du lịch theo xu thế mới. Đến nay, bản có 6 hộ dân làm du lịch theo mô hình homestay. Đặc biệt, những người trẻ tuổi, sau khi đi học đã quay về quê làm du lịch với mong muốn “đưa Kho Mường đến với thế giới và mời thế giới về với Kho Mường”.

Vẻ đẹp nguyên sơ của Vườn Quốc gia Bến En

“Hương sắc bốn mùa”

Thanh Hóa được thiên nhiên ban tặng cho nhiều cảnh đẹp, non xanh nước biếc. Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên, xứ Thanh còn có nền văn hóa lâu đời với những “trầm tích” để lại đến ngày nay và trở thành những di sản quý báu. Hiện tỉnh có tới hơn 1.500 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh… Địa hình, khí hậu Thanh Hóa cũng đa dạng, phong phú, được ví như một Việt Nam thu nhỏ.

Thác Mây (xã Thạch Quảng) mang vẻ đẹp tựa trong tranh

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa) cho biết, với những ưu ái mà thiên nhiên và tiền nhân ban tặng, ngày nay Thanh Hóa đang nỗ lực biến những ưu ái này thành lợi thế trong phát triển du lịch. Với thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”, Thanh Hóa đang khơi dậy tiềm năng du lịch để thu hút du khách trong nước và quốc tế. Thanh Hóa sẽ tiếp tục tận dụng lợi thế của mình, tập trung phát triển du lịch trên 3 loại hình du lịch mũi nhọn là du lịch biển gắn với khám phá biển đảo, du lịch sinh thái - cộng đồng và du lịch tìm hiểu văn hóa, lịch sử. Thanh Hóa phấn đấu đưa du lịch phát triển 4 mùa, trở thành một trong những trung tâm du lịch của cả nước, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Sầm Sơn - bãi biển đẹp nổi tiếng và hút khách

Trong hành trình “Hương sắc bốn mùa”, mùa Xuân du khách về Ngàn Nưa lên chiêm bái huyệt đạo Am Tiên, viếng đền Bà Triệu, Phủ Na, di tích Lam Kinh…; mùa Hạ xuống với các bãi biển nổi tiếng Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa hoặc lên với thác Mây, “cổng trời” Pù Luông…; mùa Thu bơi thuyền trong Vườn quốc gia Bến En, dạo Thành Nhà Hồ…; mùa Đông khám phá làng cổ Đông Sơn, thiền viện Trúc Lâm, danh thắng Hàm Rồng, danh thắng Sầm Sơn… Song song với “phần cứng”, đi đến đâu, ở thời điểm nào du khách cũng được thưởng thức những đặc sản nổi tiếng của Thanh Hóa, “mùa nào thức nấy” như: nem chua, bánh gai Tứ Trụ, chè lam Phủ Quảng, gỏi nhệch, chả tôm, bánh răng bừa, bánh khoái tép, bánh đúc sốt, vịt Cổ Lũng, bưởi Luận Văn… Đặc biệt, Thanh Hóa có nhiều lễ hội đặc sắc trải dài trong năm, như: Lễ hội đền Bà Triệu, lễ hội Lam Kinh, lễ hội đền Lê Hoàn, lễ Kin chiêng boọc mạy…

Cơ sở hạ tầng du lịch được đầu tư đồng bộ, hòa quyện cùng thiên nhiên

Phát triển du lịch Thanh Hóa chuyên nghiệp, bền vững

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa, trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh ước đón trên 58,2 triệu lượt khách du lịch, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16,9%/năm; đạt 91,4% kế hoạch chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Tổng thu từ du lịch ước đạt 128.886 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 34,4%/năm; đạt 90,2% kế hoạch chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Đến nay, toàn tỉnh có 57 quy hoạch phục vụ phát triển du lịch, 70 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch và thu hút được 76 dự án đầu tư kinh doanh du lịch với tổng vốn đăng ký hơn 152.000 tỷ đồng. Các sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng cao, góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách và giảm tính mùa vụ của du lịch Thanh Hóa.

Du khách quốc tế trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực trên suối Chàm (xã Bá Thước)

Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa qua, sở đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức tọa đàm tham vấn hoàn thiện sản phẩm “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”. Đây là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch Thanh Hóa theo hướng chuyên nghiệp, bền vững. Sau tọa đàm, sở đã tiếp thu và đang chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm; đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị truyền thông đẩy mạnh quảng bá, đưa “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” trở thành thương hiệu du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

DUY CƯỜNG