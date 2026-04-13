Du lịch Việt kiến tạo điểm đến

Việc Mũi Né (Việt Nam) được Booking.com vinh danh trong tốp 10 điểm đến xu hướng toàn cầu 2026 cùng với Bilbao (Tây Ban Nha), Barranquilla (Colombia), Philadelphia (Hoa Kỳ), Quảng Châu (Trung Quốc)... cho thấy du lịch Việt Nam đang được nhận diện, có cá tính và giàu chiều sâu hơn.

Trong nhiều năm, lợi thế của du lịch Việt Nam nằm ở tài nguyên và chi phí. Mô hình này giúp tăng trưởng nhanh, nhưng cũng tạo ra vòng lặp quen thuộc là khai thác mạnh rồi dần mất sự khác biệt. Sự xuất hiện của Mũi Né trong các báo cáo xu hướng cho thấy một chuyển động mới, khi điểm đến không chỉ dựa vào cảnh quan mà phải có khả năng kể câu chuyện riêng, tạo trải nghiệm mang dấu ấn cá nhân.

Chuyển động này đang diễn ra ở nhiều nơi: Đà Nẵng hướng tới trung tâm sự kiện và nghỉ dưỡng cao cấp; Phú Quốc phát triển các tổ hợp nghỉ dưỡng tích hợp; Hà Nội và TPHCM khai thác chiều sâu văn hóa và nhịp sống đô thị. Điểm chung là người làm du lịch đã dần ý thức chuyển từ “có gì dùng nấy” sang chủ động kiến tạo sản phẩm, tổ chức lại trải nghiệm.

Sự thay đổi cũng đến từ phía du khách. Nhu cầu “đi để cảm nhận” đang thay thế “đi để check-in”. Xu hướng này mở ra cơ hội cho kinh tế cộng đồng. Khi tính chân thực trở thành giá trị, mỗi làng chài, khu phố hay không gian văn hóa đều có thể trở thành một phần của sản phẩm du lịch.

Cơ hội nhiều, nhưng đi kèm đó là thách thức cũng hiện hữu. Khi một điểm đến trở thành xu hướng, nguy cơ quá tải và thương mại hóa tăng theo. Bài toán không còn là thu hút bao nhiêu khách, mà là giữ chất lượng trải nghiệm khi lượng khách tăng, đòi hỏi quy hoạch, quản lý và ý thức cộng đồng đi cùng nhau.

Danh hiệu tạo cú hích ban đầu, nhưng giá trị dài hạn nằm ở khả năng giữ bản sắc, làm mới sản phẩm và thích ứng xu hướng. Khi nhiều điểm đến cùng chuyển động theo hướng này, du lịch Việt Nam có cơ hội hình thành một hệ sinh thái đa dạng, bền vững hơn.

VĨNH XUÂN