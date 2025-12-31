Làm mới sản phẩm du lịch đón khách dịp tết

Để thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm trong dịp cuối năm, nhất là Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026, hàng loạt điểm, khu du lịch trên cả nước đang gấp rút chỉnh trang, làm mới, đa dạng sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ...

Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) khoác áo mới sẵn sàng đón du khách. Ảnh: TẤN THÁI

Đa dạng sản phẩm, nâng chất dịch vụ

Những ngày qua, nhiều khu du lịch (KDL) tại ĐBSCL tất bật chỉnh trang, làm mới sản phẩm để đón du khách dịp cuối năm. Tại KDL Cồn Sơn, TP Cần Thơ, các thành viên trong hợp tác xã (HTX) du lịch cắt tỉa vườn cây ăn trái trên cồn; sửa chữa, trang trí lại sân khấu đờn ca tài tử; vệ sinh khu vực ao cá lóc bay, cá bắn nước; mở rộng khu làm bánh dân gian…

Bà Lê Thị Bé Bảy (đại diện HTX du lịch nông nghiệp Cồn Sơn, TP Cần Thơ) chia sẻ, cùng với các dịch vụ sẵn có, HTX cũng sắp ra mắt một số sản phẩm du lịch mới như “massage vịt”, các món ăn độc đáo từ cốm gạo… KDL quốc gia Mũi Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cũng đang gấp rút chỉnh trang, sơn mới biểu tượng Cột mốc tọa độ quốc gia GPS 0001, Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, biểu tượng con tàu…

Không khí chào đón năm mới cũng bắt đầu sôi động ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Tại Lâm Đồng, ngành văn hóa đang tất bật chuẩn bị chương trình “Countdown - Chào Năm mới 2026” vào tối 31-12 tại 3 điểm: Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt), Nhà hát - Triển lãm Văn hóa nghệ thuật tỉnh và Tây Lâm Đồng. Sự kiện có trình diễn ánh sáng công nghệ cao, LED 3D, DJ, pháo hoa nghệ thuật và đếm ngược. Tại Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi), nhiều tháng qua, địa phương đã lên kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch với chủ đề “Sắc hồng giữa đại ngàn” từ ngày 1 đến 4-1. Hiện việc trang trí, tạo cảnh quan ở đường hoa anh đào, quảng trường trung tâm, đền Đức Mẹ, tháp chuông, khu 37 hộ… đã hoàn tất.

Để thu hút khách du lịch đến với thành phố trong dịp Tết Dương lịch, ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, cho biết, thành phố đã lên kế hoạch tổ chức lễ hội Chào năm mới 2026 theo hướng mở, trải dài trên nhiều trục không gian công cộng, nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, tham gia và thụ hưởng.

Còn tại KDL Bửu Long (phường Trấn Biên, Đồng Nai), đơn vị chủ quản vừa đầu tư hơn 18.000 chậu hoa các loại để tăng màu sắc, mỹ quan. Đợt nghỉ Tết Dương lịch, KDL Bửu Long sẽ tổ chức các gian hàng ẩm thực dân gian mang nét chợ quê với giá rẻ.

Ngày 30-12, Đoàn công tác của Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM đến khảo sát các vị trí tuyến điểm du lịch cần bố trí lực lượng thanh niên hỗ trợ trên địa bàn phường Vũng Tàu (TPHCM). Thời gian tới, Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM sẽ phối hợp các sở, đơn vị, địa phương để bố trí 48 lực lượng thanh niên làm nhiệm vụ trật tự viên tại các điểm trên nhằm hỗ trợ phường Vũng Tàu hướng dẫn người dân, du khách, nhắc nhở nội quy, bảo đảm trật tự công cộng, an toàn du lịch. QUANG VŨ

Đảm bảo an toàn, không để “chặt chém”

Công tác đảm bảo an toàn cho du khách cũng được nhiều địa phương, ngành du lịch quan tâm thực hiện. Ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (đơn vị quản lý KDL quốc gia Mũi Cà Mau), cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan liên quan kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền các hộ du lịch sinh thái, cộng đồng, các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên lâm phần Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau thực hiện nghiêm các quy định liên quan trong quá trình hoạt động, đảm bảo an toàn cho du khách, bao gồm: vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, gian lận thương mại và hàng giả, duy trì chất lượng dịch vụ, chấp hành pháp luật về giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; xử lý các tệ nạn chèo kéo, ép khách, cò mồi.

Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, ngày 30-1, địa phương có văn bản gửi các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn, yêu cầu giữ uy tín, nâng cao chất lượng dịch vụ trong mùa du lịch cao điểm. Tuyệt đối không để xảy ra “chặt chém”; thu vé dịch vụ vào cổng, giá dịch vụ chưa được niêm yết rõ ràng, hoặc cách thức tổ chức phục vụ chưa phù hợp, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách và hình ảnh du lịch Phú Quốc.

Du khách tham quan Tháp Bà Ponagar Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Ngành du lịch TP Huế cũng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra đảm bảo môi trường du lịch an toàn và các doanh nghiệp (nhà nghỉ, nhà hàng) có kế hoạch phục vụ chu đáo. Sở Du lịch Huế đã phối hợp 35 doanh nghiệp lữ hành đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước tổ chức chương trình famtrip khảo sát tiềm năng các điểm du lịch, sản phẩm du lịch nông thôn tại TP Huế.

Phú Quốc, Măng Đen: Nhiều khách sạn ngưng nhận khách Ông Bùi Viết Hà, Chủ tịch Hội Du lịch Măng Đen, cho biết, toàn khu du lịch Măng Đen có khoảng 170 cơ sở lưu trú với gần 1.600 phòng. Đến nay, toàn bộ khách sạn, nhà nghỉ và homestay ở khu vực trung tâm đã được du khách đặt kín phòng từ ngày 1 đến 3-1. So với cùng kỳ năm ngoái, số phòng lưu trú tại Măng Đen tăng khoảng 30% nhưng vẫn trong tình trạng kín phòng. Khảo sát trên ứng dụng đặt phòng Booking.com, 99% khách sạn ở Phú Quốc cũng hết phòng trong giai đoạn từ ngày 1 đến 4-1. Không chỉ phòng nghỉ, tại Phú Quốc, nhiều dịch vụ du lịch trải nghiệm như: tour ca nô tham quan đảo, lặn ngắm san hô… cũng đã kín lịch.

Nhóm PV