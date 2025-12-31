Chuỗi dự án khí Lô B dự kiến có dòng khí đầu tiên vào tháng 8-2027

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra chuỗi dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn – Lô B tại Cần Thơ

Chuỗi dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn – Lô B là tổ hợp dự án khí - điện trọng điểm quốc gia, với tổng vốn đầu tư hơn 12 tỷ USD, sản lượng khí khai thác khoảng 5,06 tỷ m3 khí/năm. Chuỗi dự án bao gồm 3 hợp phần: mỏ khí Lô B (thượng nguồn), đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn (trung nguồn) và 4 nhà máy điện Ô Môn I, II,III, IV (hạ nguồn, tại Cần Thơ) với tổng quy mô công suất 3.810 MW.

Tổ hợp Trung tâm nhiệt điện Ô Môn (TP Cần Thơ) ở hạ nguồn

Theo báo cáo, dự án đang được triển khai đồng bộ toàn chuỗi, dự kiến sẽ có dòng khí đầu tiên vào tháng 8-2027 cho các nhà máy ở hạ nguồn. Trong đó, Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I (công suất 660 MW) sẽ chuyển đổi nhiên liệu sang khí lô B vào năm 2027; Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (công suất 1.050 MW) dự kiến sẽ vận hành vào năm 2029; Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III (công suất 1.050 MW) vận hành thương mại vào tháng 5-2030; Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV (công suất 1.155 MW) dự kiến vận hành tháng 12-2028.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho rằng: Chuỗi dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn – Lô B là một trong những công trình trọng điểm của ngành năng lượng quốc gia, được thể hiện rõ trong Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh. Qua đó, góp phần bảo đảm đủ điện phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao quà cho các đơn vị thi công

Với tầm quan trọng của dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu quá trình triển khai phải đảm bảo cả 3 mục tiêu bao gồm: kịp thời về tiến độ theo đúng yêu cầu của Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh; áp dụng công nghệ mới nhất, tốt nhất, thân thiện với môi trường nhất; khi hợp tác phải hài hòa về lợi ích của các bên.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thể chế, cơ chế, chính sách cho các dự án trọng điểm ngành năng lượng; yêu cầu chủ đầu tư các dự án phải coi trọng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ dự án; tận dụng tối đa nguồn cung khí tự nhiên Lô B một cách hiệu quả nhất; các địa phương có dự án đi qua phải giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất trong quý 1-2026.

TUẤN QUANG