Quảng Ninh: Bão số 1 làm 30 nhà tốc mái, 600ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại

Sáng 5-7, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến 6 giờ cùng ngày, tại Quảng Ninh, bão số 1 đã làm 30 nhà bị tốc mái, 600ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Lực lượng chức năng ở xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) hỗ trợ ngư dân bảo vệ tàu thuyền, tránh thiệt hại do bão số 1. Ảnh: HƯNG HÀ

Bão cũng làm gãy, đổ khoảng 850 cây xanh; làm đổ cổng Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Ngọc (Móng Cái); 2 ô tô bị hư hỏng do tường đổ và 1 ô tô bị ngập nước; 4 tàu đang neo đậu, tránh trú bão bị đứt neo, trôi dạt nhưng đã được ứng cứu an toàn. Địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

Gió lớn giật một mảng tường rơi xuống đầu xe hơi ở Móng Cái, Quảng Ninh tối 4-7. Ảnh người dân chia sẻ

Lực lượng chức năng tại phường Liên Hòa (tỉnh Quảng Ninh) dọn dẹp cây xanh đổ sau bão số 1, sáng 5-7. Ảnh: THÀNH CÔNG

Theo cơ quan khí tượng, lúc 4 giờ ngày 5-7, tâm bão số 1 đã di chuyển lên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 và tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp trong ngày.

Dù bão suy yếu, khu vực Đông Bắc Bộ vẫn có nguy cơ mưa rất to trong ngày 5-7, phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 5 đến 7-7, các sông ở khu vực Đông Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp và xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Trước bão, lực lượng chức năng đã hướng dẫn hơn 56.200 phương tiện tàu thuyền với gần 249.200 người chủ động vào nơi neo đậu an toàn hoặc tránh khỏi khu vực nguy hiểm.

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