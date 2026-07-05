TPHCM chuyển hóa “điểm nóng” tai nạn giao thông trên đường Lò Lu

Ngày 5-7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Lò Lu, đoạn từ đường Lã Xuân Oai đến đường Nguyễn Xiển.

Theo thống kê, từ ngày 15-12-2025 đến nay, tuyến đường này xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng. Các vụ việc đều xảy ra vào rạng sáng.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Lò Lu

Qua rà soát, lực lượng chức năng cũng ghi nhận một số bất cập về hạ tầng như hệ thống chiếu sáng, gờ giảm tốc và mặt đường tại khu vực cầu Chùm Chụp, cầu Tăng Long chưa bảo đảm an toàn.

Theo kế hoạch, Đội CSGT Rạch Chiếc sẽ rà soát toàn diện tình hình giao thông, kiến nghị khắc phục các bất cập về hạ tầng, xử lý các điểm đen và điểm tiềm ẩn tai nạn; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ và sử dụng điện thoại khi lái xe.

Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Long Phước tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Lò Lu

Song song đó, đơn vị duy trì kiểm tra nồng độ cồn hàng đêm, phối hợp Công an phường Long Phước bố trí lực lượng phù hợp theo tình hình thực tế; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Kế hoạch chuyển hóa địa bàn được triển khai từ ngày 1-7-2026 và duy trì đến khi tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Lò Lu có chuyển biến tích cực.

MẠNH THẮNG - XUÂN PHƯƠNG