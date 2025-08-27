Đưa người dân gần hơn với công nghệ số

Sáng 27-8, UBND phường Hòa Hưng và Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM tổ chức Lễ ký kết liên tịch thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2025-2026.

Buổi lễ có sự tham dự của Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh.

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: TIỂU NGHĨA

Kế hoạch liên tịch được ký kết nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời triển khai hiệu quả các kế hoạch chuyển đổi số của TPHCM trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Việc ký kết cũng hướng tới tăng cường phối hợp trong quản lý nhà nước về chuyển đổi số; tạo điều kiện để cán bộ, công chức và người dân phường Hòa Hưng tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng công nghệ phục vụ hành chính công, góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số của địa phương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo 2 đơn vị đã ký kết kế hoạch liên tịch, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm phối hợp triển khai trong giai đoạn 2025 - 2026.

Hai đơn vị ký kết liên tịch. Ảnh: TIỂU NGHĨA

Các nội dung trọng tâm của Kế hoạch liên tịch gồm: - Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn sử dụng "App Công dân số TPHCM" và các giải pháp chuyển đổi số khác. - Phát triển nguồn nhân lực và xây dựng cộng đồng số tại phường, bao gồm việc thành lập "Tổ công nghệ số cộng đồng". - Đề xuất, nghiên cứu và thử nghiệm các giải pháp chuyển đổi số tại phường, nhằm xây dựng "phường thông minh" và thúc đẩy chia sẻ dữ liệu công. - Triển khai thí điểm mô hình Kiosk thông minh và trợ lý ảo tại bộ phận một cửa.

Trong khuôn khổ chương trình, phường Hòa Hưng đã ra mắt Tổ công nghệ số cộng đồng tại 41 khu phố, phần mềm trợ lý ảo “La Bàn Hòa Hưng”, kênh Zalo Official Account (OA) và Kho học liệu số. Đây là các công cụ hỗ trợ người dân tiếp nhận thông tin, phản ánh ý kiến đến chính quyền, đồng thời tăng cường kỹ năng tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng các phần mềm trên điện thoại thông minh. Ảnh: TIỂU NGHĨA

Ngay sau lễ ký kết, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đã tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn kỹ năng giúp cán bộ, đoàn thể và người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

THU HOÀI