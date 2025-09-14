Dưới những tầng thông reo

Đà Lạt với những rừng thông bạt ngàn, những thung lũng, những hồ nước, những sớm sương mờ, những cơn mưa phùn, những trưa nắng lạnh…, từ lâu đã thành nơi hẹn hò của tình yêu đôi lứa. Đà Lạt đã tạo thành cảm hứng của rất nhiều văn nghệ sĩ sáng tác nên những bài thơ, bản nhạc, tranh, ảnh và cả bối cảnh của rất nhiều bộ phim.
Nguồn cảm hứng từ Đà Lạt trong thơ dường như bất tận với các thế hệ nối tiếp nhau khi đến nơi này. Tác giả Ngọc Miu nhìn thấy ở Đà Lạt: Trong mây mù, trong gió lạnh, trong một miền sương quạnh/ Chỉ có tàng thông của ta vẫn im lìm bên cạnh/ Để ta có thể ngước lên/ Và chậm rãi hít vào một hơi thở/ Từ tầng không trên ấy. Còn tác giả Phan Khoa Nam thì nghe thấy: con chim rứt ruột lẻ bầy đâu có biết/ lời chim huyền đan ca mải miết/ say,/ rơi,/ trong thung sâu…
Báo SGGP giới thiệu hai bài thơ của tác giả Ngọc Miu và Phan Khoa Nam viết về địa danh Đà Lạt trong rất nhiều bài thơ đã lấy nguồn cảm xúc từ nơi này.
Chỉ còn những tàng thông
Nếu không có những tàng thông
Có lẽ ta đã gục chết
Vì biết lấy gì ngước lên để thở?
Trong mây mù, trong gió lạnh, trong một miền sương quạnh
Chỉ có tàng thông của ta vẫn im lìm bên cạnh
Để ta có thể ngước lên
Và chậm rãi hít vào một hơi thở
Từ tầng không trên ấy
Dưới gốc cây
Tất cả đã hóa tro tàn
Kể cả thời gian
Và những gì ta từng yêu dấu nhất
Chỉ còn sót lại vài mẩu vụn hoang đường không có thật
Phát ra thứ thanh âm nát lòng
Chẳng còn gì đợi mong
Những chiếc lá ta nhìn trên kia cũng đang héo úa đi vì lời nói dối
Thôi, hãy ngừng tại đây!
Để tàng thông của ta không rũ buồn thêm nữa
Cho ta dẫu chỉ một nửa
Hơi thở trong trẻo con con.
NGỌC MIU
***
Lời chim ca trong thung
Chim huyền đan,
hót lời về con chim rứt ruột lẻ bầy
buổi chiều dày sương trong thung
bọn lô nhô im bặt
bóng tối vút lên
mặt người nhòa trong bóng nến
ai đi qua mấy tầng cỏ dại
ai đẫm ướt mấy lượt mưa trong
ai trượt chân dưới dải đất màu bùn
lòng còn ngây thơ
miết miết,
con chim rứt ruột lẻ bầy đâu có biết
lời chim huyền đan ca mải miết
say,
rơi,
trong thung sâu…
PHAN KHOA NAM