Dưới những tầng thông reo

Báo SGGP giới thiệu hai bài thơ của tác giả Ngọc Miu và Phan Khoa Nam viết về địa danh Đà Lạt trong rất nhiều bài thơ đã lấy nguồn cảm xúc từ nơi này.

Đà Lạt với những rừng thông bạt ngàn, những thung lũng, những hồ nước, những sớm sương mờ, những cơn mưa phùn, những trưa nắng lạnh…, từ lâu đã thành nơi hẹn hò của tình yêu đôi lứa. Đà Lạt đã tạo thành cảm hứng của rất nhiều văn nghệ sĩ sáng tác nên những bài thơ, bản nhạc, tranh, ảnh và cả bối cảnh của rất nhiều bộ phim.

Nguồn cảm hứng từ Đà Lạt trong thơ dường như bất tận với các thế hệ nối tiếp nhau khi đến nơi này. Tác giả Ngọc Miu nhìn thấy ở Đà Lạt: Trong mây mù, trong gió lạnh, trong một miền sương quạnh/ Chỉ có tàng thông của ta vẫn im lìm bên cạnh/ Để ta có thể ngước lên/ Và chậm rãi hít vào một hơi thở/ Từ tầng không trên ấy. Còn tác giả Phan Khoa Nam thì nghe thấy: con chim rứt ruột lẻ bầy đâu có biết/ lời chim huyền đan ca mải miết/ say,/ rơi,/ trong thung sâu…

Chỉ còn những tàng thông Nếu không có những tàng thông

Có lẽ ta đã gục chết

Vì biết lấy gì ngước lên để thở? Trong mây mù, trong gió lạnh, trong một miền sương quạnh

Chỉ có tàng thông của ta vẫn im lìm bên cạnh

Để ta có thể ngước lên

Và chậm rãi hít vào một hơi thở

Từ tầng không trên ấy Dưới gốc cây

Tất cả đã hóa tro tàn

Kể cả thời gian

Và những gì ta từng yêu dấu nhất

Chỉ còn sót lại vài mẩu vụn hoang đường không có thật

Phát ra thứ thanh âm nát lòng Chẳng còn gì đợi mong

Những chiếc lá ta nhìn trên kia cũng đang héo úa đi vì lời nói dối



Thôi, hãy ngừng tại đây!

Để tàng thông của ta không rũ buồn thêm nữa

Cho ta dẫu chỉ một nửa

Hơi thở trong trẻo con con. NGỌC MIU *** Lời chim ca trong thung Chim huyền đan,

hót lời về con chim rứt ruột lẻ bầy

buổi chiều dày sương trong thung

bọn lô nhô im bặt

bóng tối vút lên

mặt người nhòa trong bóng nến

ai đi qua mấy tầng cỏ dại

ai đẫm ướt mấy lượt mưa trong

ai trượt chân dưới dải đất màu bùn

lòng còn ngây thơ

miết miết,

con chim rứt ruột lẻ bầy đâu có biết

lời chim huyền đan ca mải miết

say,

rơi,

trong thung sâu… PHAN KHOA NAM

T.H.N