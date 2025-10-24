Đường bay tấp nập, kết nối Việt Nam với thế giới

Nhiều đường bay trong nước và quốc tế đang tấp nập đưa khách đến Việt Nam và ngược lại trong dịp cao điểm cuối năm 2025, đầu năm 2026.

Ngày 24-10, hãng hàng không hàng đầu châu Phi hơn 80 năm tuổi Ethiopian Airlines phối hợp Công ty cổ phần dịch vụ Deks Air Việt Nam tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm tại TPHCM.

Chương trình nhằm tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin và mở rộng cơ hội kết nối giữa các đối tác hàng không – du lịch trong khu vực.

Đại diện hãng giới thiệu về các chính sách ưu đãi từ Ethiopian Airlines

Từ tháng 7-2025, Ethiopian Airlines chính thức khai thác đường bay thẳng Addis Ababa – Hà Nội, mở ra tuyến kết nối trực tiếp đầu tiên giữa Việt Nam và châu Phi, đồng thời giúp hành khách Việt Nam dễ dàng tiếp cận các điểm đến tại châu Âu, châu Mỹ chỉ với một điểm dừng.

Dịp này, hãng cũng công bố nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho đại lý, khách đoàn, doanh nghiệp cùng các gói hỗ trợ linh hoạt về giá vé, đổi tên và thanh toán.

Với hơn 80 năm phát triển, Ethiopian Airlines hiện khai thác hơn 145 điểm đến quốc tế, sở hữu đội bay trên 160 chiếc Boeing và Airbus hiện đại, có độ tuổi trung bình chỉ 7 năm, một trong những hãng có đội bay trẻ nhất thế giới.

Khách hàng, đối tác tìm hiểu thông tin tại sự kiện giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Ethiopian Airlines ngày 24-10

Cũng tại sự kiện, Deks Air Việt Nam giới thiệu RailClick, nền tảng đặt vé tàu quốc tế hợp tác với các hãng lớn như Eurostar, TGV, SBB, OBB…, mang đến giải pháp di chuyển trọn gói, tiện lợi cho hành khách toàn cầu.

Trong khi đó, Vietnam Airlines cho biết giữa tháng 12 tới sẽ khai trương đường bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Đan Mạch, kết nối TPHCM – Copenhagen. Đây là tuyến bay trực tiếp đầu tiên của Việt Nam đến Bắc Âu, mở ra cơ hội lớn thu hút dòng khách hai chiều, thúc đẩy giao thương và du lịch giữa hai quốc gia.

Theo Vietnam Airlines, đường bay mới sẽ phục vụ hiệu quả nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân và giao thương giữa hai khu vực; đặc biệt hướng đến cộng đồng hơn 70.000 người Việt đang sinh sống tại các nước Bắc Âu.

Khu vực Check-in Lounge tại nhà ga T3 s ân bay Tân Sơn Nhất

Copenhagen, “trái tim” của Đan Mạch, được xem là trung tâm kinh tế, văn hóa, công nghệ xanh và du lịch hàng đầu khu vực, đồng thời là cửa ngõ hàng không lớn nhất Bắc Âu, giúp hành khách dễ dàng nối chuyến đến Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan.

Năm 2025, Vietnam Airlines dự kiến mở mới và khôi phục 15 đường bay quốc tế đến nhiều thị trường trọng điểm như Ý, Nga, Trung Quốc, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ…, góp phần tăng cường kết nối kinh tế – du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Song song đó, hãng vừa đưa vào hoạt động Check-in Lounge tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, mô hình làm thủ tục bay riêng biệt lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp.

Hành khách không cần phải xếp hàng làm thủ tục. Trong ảnh, hành khách trải nghiệm dịch vụ tại Check-in Lounge

Theo ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Check-in Lounge là bước khởi đầu trong chiến lược nâng cấp toàn diện trải nghiệm dịch vụ 5 sao của hãng.

Khác với quầy làm thủ tục ưu tiên thông thường, khu vực Check-in Lounge được thiết kế tách biệt khỏi khu vực công cộng, bảo đảm riêng tư và yên tĩnh, dành riêng cho khách VIP, CIP, hội viên Triệu dặm (Million Miler – MM), Bông Sen Vàng hạng Bạch kim (Platinum) và hành khách hạng Thương gia.

Bước đi này được xem là một trong những điểm nhấn chiến lược, nhằm đồng bộ hóa trải nghiệm dịch vụ cao cấp trên toàn mạng bay Vietnam Airlines, góp phần nâng vị thế hãng hàng không quốc gia trong khu vực.

THI HỒNG