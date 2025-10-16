Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chậm tiến độ: “Siết” trách nhiệm chủ đầu tư

Ngày 16-10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức ký văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thành phần 1, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thành phần 1 thi công ì ạch

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đây là dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải hoàn thành thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước ngày 19-12-2025.

Tuy nhiên đến nay, khối lượng thi công hai gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh mới đạt hơn 50% giá trị hợp đồng, chậm 26,9% so với kế hoạch.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, trong hai tuần gần đây, tiến độ vẫn chưa có chuyển biến tích cực, thể hiện sự thiếu quyết liệt của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Ban QLDA) trong việc triển khai các giải pháp thúc đẩy tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh, việc hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án trước thời hạn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai, thể hiện cam kết của địa phương với Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu Ban QLDA nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo, khẩn trương bổ sung nhà thầu, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm” để bù tiến độ.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua huyện Long Thành trước đây

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định, kết quả hoàn thành thông xe kỹ thuật đúng thời hạn sẽ là căn cứ xem xét, sắp xếp cán bộ lãnh đạo Ban QLDA trong thời gian tới – cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của tỉnh đối với dự án trọng điểm này.

Đối với Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), tỉnh đề nghị chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thanh thải dòng chảy tại các vị trí kênh, rạch, sông suối; đồng thời sửa chữa đường công vụ, đường dân sinh để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

Các đơn vị liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn do chậm trễ thi công.

Tương tự, với dự án Vành đai 3 – TPHCM đoạn qua Đồng Nai, tiến độ thi công ba gói thầu hiện đạt 47% giá trị hợp đồng, chậm 4,4% so với kế hoạch.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban QLDA và các nhà thầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm về đích đúng hẹn, góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

TÔ PHƯƠNG