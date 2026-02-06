Đường hoa xuân rực rỡ bên sông Sài Gòn

Con đường hoa xuân dài hơn 1km dọc theo bờ sông Sài Gòn được phường Thủ Dầu Một (TPHCM) vận động xã hội hóa tạo không gian rực rỡ sắc xuân cho người dân vui xuân, đón tết.
Sáng 6-2, hơn 80 đơn vị gồm các trường học, khu phố trên địa bàn phường Thủ Dầu Một đã đồng loạt triển khai trang trí tiểu cảnh, đường hoa xuân dọc theo bờ sông Sài Gòn.
Đồng chí Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một chia sẻ, dịp Xuân Bính Ngọ 2026, địa phương đã vận động các nguồn lực để tham gia chỉnh trang đô thị, trang trí các không gian đón tết cổ truyền nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm cho người dân trên địa bàn.