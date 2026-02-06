Đường hoa xuân rực rỡ bên sông Sài Gòn

Sức sống cơ sở

Con đường hoa xuân dài hơn 1km dọc theo bờ sông Sài Gòn được phường Thủ Dầu Một (TPHCM) vận động xã hội hóa tạo không gian rực rỡ sắc xuân cho người dân vui xuân, đón tết. 

Sáng 6-2, hơn 80 đơn vị gồm các trường học, khu phố trên địa bàn phường Thủ Dầu Một đã đồng loạt triển khai trang trí tiểu cảnh, đường hoa xuân dọc theo bờ sông Sài Gòn.

DUY09809.jpeg
Trong không khí xuân đang về, hơn 80 đơn vị đã nhiệt tình tham gia trang trí đường xuân Bính Ngọ 2026

Đồng chí Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một chia sẻ, dịp Xuân Bính Ngọ 2026, địa phương đã vận động các nguồn lực để tham gia chỉnh trang đô thị, trang trí các không gian đón tết cổ truyền nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm cho người dân trên địa bàn.

DUY09835.jpeg
DUY09841.jpeg
DUY09817.jpeg
Các giáo viên, người dân các khu phố đang trang trí đường hoa xuân dọc bờ sông Sài Gòn
DUY09795.jpeg
DUY09818.jpeg
DUY09812.jpeg
DUY09830.jpeg
DUY09837.jpeg
DUY09844.jpeg
Đường hoa xuân rực rỡ sắc màu dọc sông Sài Gòn thơ mộng
DUY09828.jpeg
DUY09810.jpeg
Đường hoa xuân đã thu hút rất đông người dân đến chụp ảnh
MINH DUY

