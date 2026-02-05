TPHCM kiểm soát chặt tàu cá xuất, nhập cảng

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương ven biển tăng cường quản lý tàu cá và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ NN-MT.

TPHCM rà soát, kiểm đếm đầy đủ số lượng tàu cá “3 không”. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chiều 5-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã ký ban hành văn bản số 889 /UBND-ĐT, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Theo đó, thực hiện Công văn số 1077/BNNMT-TSKN ngày 30-1-2026 của Bộ NN-MT, UBND TPHCM yêu cầu Sở NN-MT chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Công an thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Quản lý cảng cá Thành phố và UBND các xã, phường ven biển, đặc khu Côn Đảo tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU.

Trọng tâm là rà soát, kiểm đếm đầy đủ số lượng tàu cá “3 không”, tàu cá đã xóa đăng ký, tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; cập nhật, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase).

Đồng thời, tổ chức theo dõi, giám sát 24/24 giờ hoạt động tàu cá trên biển thông qua hệ thống giám sát hành trình (VMS), kịp thời cảnh báo, ngăn chặn các trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới khai thác cho phép.

Lãnh đạo TPHCM kiểm tra công tác chống IUU

UBND TPHCM cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập cảng; bảo đảm thực hiện đúng quy trình, thủ tục, có xác nhận của cảng cá và được cập nhật đầy đủ trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Việc đánh dấu tàu cá, ghi số đăng ký phải được thực hiện nghiêm.

các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để tàu không đủ điều kiện vẫn tham gia hoạt động.

Bên cạnh đó, khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ vi phạm hành chính, hình sự (nếu có) liên quan đến tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép, vi phạm vùng biển nước ngoài từ năm 2024 đến nay; tăng cường tuần tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Đối với UBND các xã, phường ven biển và đặc khu Côn Đảo, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu lập danh sách cụ thể tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tổ chức giám sát chặt chẽ, niêm yết công khai tại cộng đồng, hoàn thành trước ngày 6-2; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU.

Sở NN-MT được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND TPHCM trước ngày 10-2.

QUỐC HÙNG - NGÔ BÌNH