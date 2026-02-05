Chiều 5-2, phường Bình Phú (TPHCM) và MobiFone TPHCM tổ chức Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác thực hiện các giải pháp chuyển đổi số năm 2026.

Phường Bình Phú (TPHCM) hợp tác MobiFone thúc đẩy chuyển đổi số

Tham dự buổi lễ có bà Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phú; ông Lý Quốc Minh, Giám đốc Trung tâm kinh doanh Bến Thành - MobiFone TPHCM…

Việc ký kết bản ghi nhớ nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên, cùng triển khai các giải pháp số phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phương án chuyển đổi số được xây dựng bám sát thực tiễn hoạt động của phường Bình Phú, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Ông Lý Quốc Minh, Giám đốc Trung tâm kinh doanh Bến Thành - MobiFone TPHCM

﻿và bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phú

﻿ký kết bản ghi nhớ hợp tác thực hiện các giải pháp chuyển đổi số

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phú, khẳng định, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý Nhà nước là nhu cầu bức thiết; qua đó có thể giải quyết được khối lượng công việc rất lớn trong khoảng thời gian ngắn, đáp ứng yêu cầu của Trung ương, của thành phố và của người dân, doanh nghiệp.

“Việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác là dấu mốc quan trọng đối với sự phát triển của phường Bình Phú; giúp phường nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền số thật sự thân thiện, gần dân, sát dân, phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất”, bà Phạm Hồng Minh nhấn mạnh.

ÁI CHÂN