Quỹ Hỗ trợ nông dân TPHCM giải ngân 1,69 tỷ đồng giúp nông dân Phước Hải phát triển sản xuất

Đây là nguồn vốn vay ưu đãi, giúp 18 hộ nông dân triển khai các mô hình phát triển kinh tế gắn với thế mạnh địa phương.

Thực hiện giải ngân nguồn vốn thông qua ứng dụng Agribank Banking.

Ngày 5-2, Quỹ Hỗ trợ nông dân TPHCM phối hợp Hội Nông dân xã Phước Hải (TPHCM) tổ chức giải ngân 1,69 tỷ đồng cho 18 hộ nông dân để thực hiện 1 dự án trồng nhãn và 2 dự án đầu tư mua sắm ngư lưới cụ khai thác thủy sản.

Các hội viên được tham gia hỗ trợ vốn trong đợt này

Với dự án trồng nhãn, có 6 hộ dân tại ấp An Điền vay vốn, trong đó 1 hộ vay 50 triệu đồng, 5 hộ vay 100 triệu đồng/hộ, thời gian vay 36 tháng, lãi suất 0,5%/tháng.

Còn 2 dự án mua sắm ngư lưới cụ, quỹ hỗ trợ 6 hộ tại ấp An Điền vay 90 triệu đồng/hộ và 6 hộ tại ấp An Hòa vay 100 triệu đồng/hộ, thời gian vay 24 tháng, cùng mức lãi suất 0,5%/tháng.

Các hội viên Nông dân xã Phước Hải đang làm thủ tục giải ngân

Hiện Hội Nông dân xã Phước Hải đang quản lý 10 dự án từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng kinh phí 4,8 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 63 hội viên tiếp cận vốn phát triển sản xuất. Các mô hình bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương.

