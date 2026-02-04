Sức sống cơ sở

Chung tay chăm lo tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

SGGPO

Ủy ban MTTQ địa phương phối hợp doanh nghiệp tổ chức trao quà tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người dân đón Xuân Bính Ngọ 2026 ấm áp, nghĩa tình.

pm nm.jpg
Lãnh đạo Nhà máy Đạm Phú Mỹ và lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Đất Đỏ trao quà cho các gia đình

Chiều 4-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đất Đỏ (TPHCM) phối hợp với Nhà máy Đạm Phú Mỹ (Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí) tổ chức chương trình trao quà Tết Bính Ngọ 2026 cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

PM NM 4.jpg

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 100 suất quà cho bà con xã Đất Đỏ (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng), góp phần giúp các gia đình đón tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Phú Mỹ nm.jpg
Lãnh đạo Nhà máy Đạm Phú Mỹ trao quà cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đất Đỏ

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ (TPHCM) cũng phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức chương trình “Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình”, trao quà cho 50 người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tổng giá trị quà tặng trong đợt này là 75 triệu đồng, do Petrovietnam tài trợ.

PM nm 2.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
TRÚC GIANG

