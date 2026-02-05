Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà tết cho gia đình chính sách, người khó khăn ở các xã Phước Hòa, Phước Thành và Hồ Tràm.

Sáng ngày 5-2, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ngành của thành phố đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người khó khăn ở một số địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

* Đoàn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà gia đình chị Ngô Thị Xuân Thi ở ấp Trảng Sắn. Chị Thi dù đã có gia đình và con nhỏ hơn 1 tháng tuổi nhưng cha mẹ đã mất sớm nên cùng chồng vẫn đang nuôi 2 em học lớp 10 và lớp 11.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường ân cần thăm hỏi sức khỏe, việc học tập, đời sống của 3 chị em chị Thi

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, việc học tập, đời sống của 3 chị em chị Thi, chúc gia đình chị đón năm mới có nhiều sức khỏe, đầm ấm, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng động viên 2 em của chị Thi cố gắng chăm chỉ học tập, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành ít nhất chương trình bậc học phổ thông.

Đây là trường hợp hết sức đặc biệt và rất khó khăn nên đồng chí Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Phước Hòa hết sức quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện tốt nhất có thể để 2 em của chị Thi không phải dang dở việc học hành.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao quà Tết cho gia đình chị Thi

Dịp này, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đã trao tặng gia đình chị Thi một phần quà tết của thành phố và một phần quà của cá nhân để gia đình có thêm điều kiện đón tết vui xuân đầm ấm.

* Cùng ngày, Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Trần Công Chữ, ở ấp Bến Cát, xã Phước Thành, là thương binh 4/4 có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của gia đình, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường thăm hỏi tình hình đời sống gia đình thương binh Trần Công Chữ

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tặng quà đến gia đình thương binh Trần Công Chữ

Dịp này, đoàn công tác của thành phố đã trao tặng gia đình ông Trần Công Chữ 1 phần quà tết trị giá 5 triệu đồng (gồm 3,5 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 1,5 triệu đồng).

* Dịp này, Đoàn công tác số 25 của TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị và gia đình chính sách trên địa bàn xã Hồ Tràm nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại đồn Biên phòng Phước Thuận - đơn vị đóng quân tại xã Hồ Tràm , đồng chí Nguyễn Văn Minh đã gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi đến toàn thể đơn vị. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng biên phòng trong việc giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển, góp phần cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh thăm và tặng quà Tết tại đồn Biên phòng Phước Thuận. Ảnh: THANH HỒNG

Tiếp đó, Đoàn đã ủy quyền cho xã đến thăm và tặng quà cho 4 gia đình tiêu biểu trên địa bàn xã gồm: 1 gia đình người có công, 1 gia đình người cao tuổi, 1 gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 1 hộ dân nghèo. Tại mỗi nơi đến, các thành viên đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình, đồng thời trao tặng những phần quà Tết đầy ý nghĩa, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần “Tương thân tương ái” của Thành phố. Mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng.

CAO SƠN