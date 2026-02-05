Xã Long Hải thăm, chúc tết đơn vị, doanh nghiệp và gia đình chính sách

Ngày 5-2, lãnh đạo xã Long Hải (TPHCM) tổ chức các đoàn công tác đến thăm, chúc Tết đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, gia đình chính sách và người cao tuổi trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo xã Long Hải thăm, chúc Tết Trung đoàn Minh Đạm.

Đoàn do ông Huỳnh Sơn Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, Đoàn An điều dưỡng 298, Trung đoàn Minh Đạm và Trạm Y tế xã.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo xã ân cần hỏi thăm tình hình công tác, đời sống cán bộ, viên chức, người lao động và sức khỏe thương, bệnh binh; ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của các đơn vị trong năm 2025, nhất là khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời chúc các đơn vị đón Tết vui tươi, đầm ấm, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới.

Đoàn cũng đến thăm Công ty Cổ phần Rừng Dương, tặng quà và chúc Tết tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động. Lãnh đạo địa phương đánh giá cao nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, tạo việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương.

Cùng ngày, đoàn công tác do ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 8 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Long Hải thăm, chúc thọ cụ Nguyễn Thị Thựng (100 tuổi), ngụ tại ấp Phước Lợi.

Tại các gia đình, đoàn thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng; khẳng định việc chăm lo gia đình chính sách, người có công là trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Những phần quà Tết đã được trao tận tay các hộ dân, gửi lời chúc năm mới an khang, hạnh phúc.

Dịp này, đoàn cũng chúc thọ 2 cụ tròn 100 tuổi gồm cụ Đỗ Đình Thí (ấp Hải Điền) và cụ Nguyễn Thị Thựng (ấp Phước Lợi), trao khánh vàng, lụa và thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi.

THÀNH HUY