Nhiều phường, xã tổ chức chăm lo tết cho người dân

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ khó khăn và cơ sở tôn giáo, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền với người dân.

Ngày 5-2, lãnh đạo phường Bà Rịa (TPHCM) đã đến thăm, tặng quà và chúc tết 42 gia đình chính sách. Tại các điểm đến, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc năm mới an khang, hạnh phúc đến các gia đình.

Đoàn công tác phường Bà Rịa thăm, chúc tết, tặng quà các gia đình chính sách

*Cùng ngày, đoàn công tác xã Hồ Tràm (TPHCM) thăm, chúc tết các cơ sở tôn giáo, hộ nghèo và gia đình người có công tại ấp Gò Cát và ấp Phước Lộc. Đoàn đến chùa Viên Tuệ, ghi nhận những đóng góp của cơ sở tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời trao quà tết cho 5 hộ khó khăn và thăm một gia đình thương binh trên địa bàn.

Đoàn công tác xã Hồ Tràm thăm, tặng quà gia đình người có công nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

*Chiều cùng ngày, phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức đoàn đến thăm, chúc tết 9 cơ sở, tổ chức tôn giáo trên địa bàn. Lãnh đạo phường thông tin kết quả phát triển của địa phương trong năm qua, gửi lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng và mong muốn các tổ chức tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội.

Lãnh đạo phường Phước Thắng thăm, tặng quà tết cơ sở tôn giáo

Đại diện các cơ sở tôn giáo bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm của chính quyền, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, vận động tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

*Nhân dịp tết đến xuân về, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đất Đỏ (TPHCM) phối hợp cùng nhóm anh em Đồng Nai tổ chức lễ trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Nguyễn Văn Phúc (tổ 5, ấp Phước Trung), một hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

﻿ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đất Đỏ và nhà hảo tâm trao nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Phúc

Căn nhà được xây dựng trên đất thổ cư của gia đình, diện tích khoảng 60m², kết cấu tường tô, mái tôn, tổng kinh phí gần 150 triệu đồng. Trong đó, nhóm anh em Đồng Nai hỗ trợ 90 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp thêm.

Ngôi nhà mới giúp gia đình anh Phúc cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và đón Tết Nguyên đán trong không gian khang trang, ấm áp.

Đại diện Nhà máy Đạm Phú Mỹ và lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Tam Long trao quà cho các gia đình

*Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Long (TPHCM) phối hợp với Nhà máy Đạm Phú Mỹ (Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí) tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia", trao quà Tết Bính Ngọ 2026 cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, gồm quà và tiền mặt, giúp các hộ gia đình vơi bớt khó khăn trong dịp tết.

Đại diện Nhà máy Đạm Phú Mỹ trao số tiền hỗ trợ tặng quà cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Long



TRÚC GIANG