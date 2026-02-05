Mang tết nghĩa tình đến người dân khó khăn

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, công tác chăm lo an sinh xã hội đã được các xã phường trên địa bàn TPHCM triển khai đồng bộ, sâu rộng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, nghĩa tình đến người dân khó khăn trên địa bàn.

Sáng 5-2, phường Tân Phú tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” với nhiều hoạt động ý nghĩa như: trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa Nhà đại đoàn kết; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; hội thi trưng bày mâm ngũ quả; gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP và bình ổn giá thị trường…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu và Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú Lê Thị Kim Hồng trao bảng biểu trưng hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hộ dân

Đến dự và phát biểu tại chương trình, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, đánh giá cao nỗ lực của phường Tân Phú trong việc tổ chức nhiều hoạt động mang đậm tính nhân văn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình. Đồng chí đề nghị, Đảng bộ, chính quyền phường tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo tết cho người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, để mọi người, mọi nhà đều được đón tết trong không khí vui tươi, hạnh phúc, an lành.

Lãnh đạo phường Tân Phú trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân

Người dân tham gia hội thi trưng bày mâm ngũ quả tại ngày hội

* Cùng ngày, tại phường Phú Thạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu đã đến thăm, tặng quà tết các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại đây, đồng chí Dương Trọng Hiếu đã gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các cựu chiến binh và gia đình. Đồng chí tin tưởng rằng, trong năm 2026 và những năm tiếp theo, đời sống của các gia đình sẽ tiếp tục được cải thiện, ngày càng ổn định, ấm no và hạnh phúc hơn.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu trao quà cho hội viên Hội Cựu chiến binh phường Phú Thạnh

Nhân dịp năm mới, đồng chí Dương Trọng Hiếu chúc cấp ủy, chính quyền phường Phú Thạnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thạnh Võ Công Thành trao quà tết đến hội viên Hội Cựu chiến binh phường Phú Thạnh

* Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu cũng đến thăm, tặng quà tết cho bà Nguyễn Thị Thanh Mai (ngụ phường Phú Thọ Hòa), là thương binh hạng 2/4.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu hỏi thăm sức khỏe, đời sống gia đình bà Mai

Trong không khí ấm áp, thân tình, đồng chí Dương Trọng Hiếu ân cần thăm hỏi đời sống; chúc bà Mai và gia đình đón xuân bình an, hạnh phúc, tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu và lãnh đạo phường Phú Thọ Hòa trao quà đến bà Nguyễn Thị Thanh Mai

CẨM TUYẾT