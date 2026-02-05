Nâng cao ý thức PCCC tại chợ truyền thống

Mở đầu buổi tuyên truyền, cán bộ đội khu vực 33 trình chiếu thước phim ghi lại vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại chợ Dành (tỉnh Hưng Yên) ngày 31-1-2026.
Cán bộ tuyên truyền nêu những nguyên nhân thường dẫn đến cháy tại các chợ truyền thống, trong đó phổ biến là sự chủ quan trong sử dụng điện, tình trạng câu mắc dây điện không bảo đảm an toàn; thói quen đốt vàng mã, đốt giấy trong những ngày thời tiết khô hanh, nắng nóng, trong khi không gian chợ chật hẹp, hàng hóa phần lớn là vật liệu dễ cháy.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các tiểu thương chủ động phòng ngừa, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, bố trí lối thoát nạn thông thoáng.