Nâng cao ý thức PCCC tại chợ truyền thống

Ngày 5-2, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 33, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Dĩ An và Ban Quản lý chợ Dĩ An tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức PCCC cho các tiểu thương tại chợ Dĩ An.

Gần 170 tiểu thương tham dự buổi tuyên truyền, hướng dẫn PCCC và CNCH



Mở đầu buổi tuyên truyền, cán bộ đội khu vực 33 trình chiếu thước phim ghi lại vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại chợ Dành (tỉnh Hưng Yên) ngày 31-1-2026.

Hướng dẫn tiểu thương cách xử trí nạn nhân bị ngạt khói

Cán bộ tuyên truyền nêu những nguyên nhân thường dẫn đến cháy tại các chợ truyền thống, trong đó phổ biến là sự chủ quan trong sử dụng điện, tình trạng câu mắc dây điện không bảo đảm an toàn; thói quen đốt vàng mã, đốt giấy trong những ngày thời tiết khô hanh, nắng nóng, trong khi không gian chợ chật hẹp, hàng hóa phần lớn là vật liệu dễ cháy.

Cán bộ tuyên truyền phân tích các nguyên nhân gây cháy và cách phòng ngừa

Khuyến cáo người dân cách phòng ngừa cháy, nổ, nhất là dịp cận Tết Nguyên đán

Các lực lượng phát cẩm nang tuyên truyền PCCC đến tiểu thương

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các tiểu thương chủ động phòng ngừa, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, bố trí lối thoát nạn thông thoáng.

TÂM TRANG