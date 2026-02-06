“Sao sáng buôn làng” thắp sáng vùng biên giới

Từ chỗ chìm trong bóng tối, nay những thôn làng vùng biên rực sáng ánh đèn, người dân yên tâm đi lại, an ninh được đảm bảo. Chương trình “Sao sáng buôn làng” của Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) không chỉ thắp sáng đường quê, mà còn thắp lên niềm tin, mở ra cơ hội học tập, sinh hoạt và phát triển kinh tế cho người dân vùng biên giới.

Thắp sáng vùng biên

Chương trình “Sao sáng buôn làng” do Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) triển khai từ năm 2024, với mục tiêu thắp sáng các tuyến đường liên thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu vực biên giới bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Việc lắp đặt đèn chiếu sáng không chỉ giúp bà con đi lại an toàn vào ban đêm, hạn chế tai nạn mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động văn hóa - xã hội và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Chương trình được các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 triển khai mạnh mẽ tại nhiều địa phương, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, nơi hạ tầng chiếu sáng còn thiếu.

Người dân làng Nú (xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai) vui mừng bên hệ thống điện mặt trời do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 xây dựng

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) là một trong những đơn vị tiên phong triển khai chương trình “Sao sáng buôn làng”. Năm 2024, đơn vị này đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng dài 1,2km với 36 bóng đèn tại làng Nú (xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai). Công trình không chỉ phục vụ nhà sinh hoạt cộng đồng, hơn 100 hộ dân làng Nú mà còn thắp sáng tuyến đường dẫn vào Đồn Biên phòng Ia Nan (Đồn 723).

Những ngày này, khi trời vừa nhá nhem tối, chúng tôi có mặt trên tuyến đường làng Nú (xã Ia Nan) và ghi nhận ánh đèn sáng rực cả con đường. Dưới ánh sáng ấy, từng tốp người dân quây quần trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế để cải thiện đời sống. Tiếng cười nói rộn rã vang khắp làng, trẻ em tung tăng nô đùa dưới ánh điện lung linh.

Ngồi dưới ánh đèn sáng, ông Rơ Lan Din (làng Nú, xã Ia Nan) bày tỏ: “Đường điện chiếu sáng này được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 lắp đặt khoảng một năm nay. Trước đây chưa có đèn, đường tối, đi lại nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn. Giờ có điện, bà con vui lắm, buổi tối ai cũng ra đường trò chuyện, vui chơi, bàn cách làm ăn. Bộ đội lắp điện, bà con thấy yên tâm, phấn khởi hơn nhiều”.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, cho biết: “Công trình “Sao sáng buôn làng” không chỉ là những công trình chiếu sáng, mà còn là “ánh sáng niềm tin” nơi biên giới. Chương trình giúp gắn kết tình quân - dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Trong thời gian tới, Binh đoàn 15 sẽ triển khai giai đoạn 2, tiếp tục triển khai ở các thôn, làng còn lại của địa bàn hiện có và xem xét mở rộng sang những khu vực khác khi đủ điều kiện”.

Ngồi bên cạnh, ông Rơ Châm Míu (cùng làng) góp chuyện: “Nhờ có ánh điện, bà con đi lại thuận lợi, an toàn hơn, không còn lo trộm cắp. Nhớ lại trước kia tối om, mình lúc nào cũng nơm nớp sợ, còn bị mất chó. Nay có điện, gia đình yên tâm ngủ ngon giấc hơn”.

Bà Siu HPhích, Bí thư kiêm Trưởng thôn Nú (xã Ia Nan), cho biết, thôn có 274 hộ dân, còn gặp nhiều khó khăn về hệ thống điện chiếu sáng. Trước thực tế đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đã hỗ trợ lắp đặt bóng đèn trên đoạn đường khu vực trung tâm. Từ khi có điện, việc tuần tra của tổ tự quản thuận lợi hơn, công nhân khai thác mủ cao su cũng đi lại dễ dàng. Người dân yên tâm làm kinh tế, dù đi làm về muộn vẫn đảm bảo an ninh và an toàn giao thông. Bà Siu HPhích bày tỏ mong muốn sắp tới, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 tiếp tục đầu tư thêm bóng đèn ở tuyến đường phía sau nghĩa địa để bà con đi lại thuận lợi.

Nhiều tuyến đường ngập tràn ánh đèn

Đại tá Nguyễn Chí Kiên, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72, thông tin: “Con đường điện làng Nú do các đơn vị Binh đoàn 15 hỗ trợ xây dựng đã phát huy hiệu quả to lớn trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực biên giới. Nhìn đời sống vật chất, tinh thần của người dân thay đổi nhiều mặt, trong đó có ánh điện chiếu sáng ban đêm, chúng tôi rất tự hào. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai mô hình “Sao sáng buôn làng” tại làng Mooc Trê (xã Ia Dom), xây dựng hơn 1,8km đường với 60 bóng đèn, góp phần phục vụ đi lại và sinh hoạt của người dân”.

Theo Binh đoàn 15, mỗi công trình “Sao sáng buôn làng” gồm hệ thống đèn LED sử dụng năng lượng mặt trời, lắp dọc các tuyến đường liên thôn hoặc quanh nhà sinh hoạt cộng đồng. Các đơn vị trực thuộc Binh đoàn 15 chịu trách nhiệm khảo sát, thiết kế, thi công và bảo trì, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tính bền vững của công trình. Chỉ tính riêng năm 2024, Binh đoàn 15 đã thực hiện 23 công trình đường điện “Sao sáng buôn làng” với chiều dài gần 45km, 1.500 trụ bóng, kinh phí gần 4 tỷ đồng tại 11 xã thuộc các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và Quảng Trị. Dự kiến năm 2025, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai 13 công trình, gần 25km đường qua các khu dân cư, 6.000m2 nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà rông văn hóa, 840 trụ bóng, kinh phí trên 3 tỷ đồng.

Tại xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi, Binh đoàn 15 vừa tổ chức chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân”, mang không khí tết ấm áp đến với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động gắn kết, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc như: hội thi gói bánh chưng, trình diễn cồng chiêng, nhảy sạp, đốt lửa truyền thống. Dịp này, Binh đoàn 15 trao hơn 5.000 suất quà đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 trao hơn 2.500 suất quà, trị giá trên 1 tỷ đồng. Trước đó, trong đợt 1 được tổ chức tại tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 đã trao trên 30.000 suất quà, tổng trị giá trên 23 tỷ đồng, đến nhân dân vùng biên giới.

HỮU PHÚC