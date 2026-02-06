Phường Dĩ An: Triển khai kế hoạch xây dựng phường không ma túy

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị tham dự hội nghị

UBND phường Dĩ An vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 các Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ban An toàn giao thông, PCCC và triển khai kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm về tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng phường không ma túy vào năm 2030.

Lãnh đạo UBND phường tham dự chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an phường đã báo cáo về kết quả phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Dĩ An (Ban chỉ đạo 138 phường), Ban An toàn giao thông, PCCC năm 2025. Trong đó, Công an phường ghi nhận 38 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2025; phát hiện 128 vụ phạm pháp hình sự, giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tội phạm về ma túy, Công an phường phát hiện, xử lý 67 vụ với 198 đối tượng, giảm 17 vụ so với năm 2024…

Cũng tại hội nghị, Thượng tá Hồ Hoàng Thanh, Trưởng Công an phường Dĩ An, đã trình bày dự thảo kế hoạch xây dựng phường không ma túy, với phạm vi triển khai ở 100% khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Thượng tá Hồ Hoàng Thanh, Trưởng Công an phường Dĩ An trình bày kế hoạch xây dựng phường không ma túy

Theo đó, Công an phường chọn 6/19 khu phố có tình hình ma túy phức tạp để “làm sạch ma túy” và hoàn thành vào cuối năm 2026. Các khu phố khác được triển khai thực hiện đồng thời.

Trong giai đoạn 2027 - 2028, cùng với việc duy trì các khu phố đã được công nhận không ma túy, sẽ tiếp tục chọn 5 khu phố/năm để tập trung các biện pháp đấu tranh, đẩy lùi ma túy, làm sạch địa bàn. Năm 2029, các khu phố còn lại sẽ chủ động rà soát, phát hiện, xử lý điểm, tụ điểm, đường dây liên quan ma túy trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành 19/19 khu phố trên địa bàn không ma túy.

Đại diện các đơn vị trình bày tham luận về các giải pháp xây dựng phường không ma túy

XUÂN TRUNG