Phường Xuân Hòa đề xuất đầu tư nhiều công trình dân sinh, giáo dục

Ngày 5-2, UBND phường Xuân Hòa (TPHCM) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chủ đề năm 2026. Đến dự có đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Năm 2026, UBND phường Xuân Hòa đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, làm cơ sở bố trí vốn đầu tư công về giáo dục, hạ tầng đô thị và thiết chế cộng đồng, phù hợp định hướng phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND TPHCM và lãnh đạo phường Xuân Hòa tham dự hội nghị

Phường cũng xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm mới, trong đó tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cơ sở y tế; bảo đảm tỷ lệ nước thải từ các phòng khám, cơ sở y tế và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được xử lý đạt quy chuẩn môi trường.

Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”

Phường cũng yêu cầu các khu phố thường xuyên tổng vệ sinh hằng tuần, hưởng ứng cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; không để phát sinh điểm tập trung rác tồn đọng quá 24 giờ.

CẨM NƯƠNG