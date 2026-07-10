Nhiều chuyến bay bị hủy hoặc đổi lịch khai thác do ảnh hưởng bão Bavi

Vietnam Airlines vừa cho biết, do ảnh hưởng của bão Bavi tại khu vực Đài Loan (Trung Quốc), trong hai ngày 10 và 11-7, một số chuyến bay đến và đi từ khu vực này phải điều chỉnh kế hoạch bay.

Cụ thể, Vietnam Airlines hủy các chuyến bay gồm: VN578 Hà Nội - Đài Bắc ngày 10-7, VN579 Đài Bắc - Hà Nội ngày 10-7, VN570 TPHCM - Đài Bắc ngày 11-7 và VN571 Đài Bắc - TPHCM ngày 11-7.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines điều chỉnh giờ khai thác các chuyến bay gồm: VN586 Hà Nội - Cao Hùng ngày 10-7 và VN580 TPHCM - Cao Hùng ngày 10-7 lên sớm 1 tiếng. Các chuyến bay VN587 Cao Hùng - Hà Nội và VN581 Cao Hùng - TPHCM ngày 11-7 chuyển sang khai thác sớm hơn vào ngày 10-7.

Vietnam Airlines dự kiến bố trí máy bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787 trên các chuyến bay giữa Việt Nam và Đài Bắc trong ngày 11 và 12-7, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách bị ảnh hưởng.

Tương tự, Hãng hàng không Vietjet thông báo, một số chuyến bay sẽ được điều chỉnh lịch khai thác do ảnh hưởng của bão Bavi. Cụ thể, hãng thay đổi giờ khởi hành các chuyến bay đến và đi Đài Bắc, bao gồm: VJ942/943 chặng Hà Nội - Đài Bắc - Hà Nội, VJ842/843 chặng TPHCM - Đài Bắc - TPHCM. Hãng cũng thay đổi giờ khởi hành các chuyến bay đến và đi Đài Trung, bao gồm: VJ948/949 chặng Hà Nội - Đài Trung - Hà Nội...

Đại diện các hãng cho biết, do ảnh hưởng của bão, một số chuyến bay đến và đi từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng có thể bị ảnh hưởng do kế hoạch khai thác phải điều chỉnh.

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