Điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án nút giao An Phú đến quý 3-2027

Chiều 6-7, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, UBND TPHCM thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nút giao thông An Phú đến quý 3-2027.

Việc điều chỉnh tiến độ không làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng cũng như nguồn vốn của dự án.

Nút giao thông An Phú. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án sau khi điều chỉnh tiến độ. Đồng thời, bám sát công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời tham mưu UBND Thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm mục tiêu hoàn thành công trình trong quý 3-2027.

UBND TPHCM yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (viết tắt là Ban Giao thông) rà soát, cập nhật tiến độ tổng thể và chi tiết từng tháng đối với từng gói thầu, hạng mục còn lại; xác định rõ các mốc hoàn thành về giải phóng mặt bằng, thi công, nghiệm thu và quyết toán.

Song song đó, tăng cường quản lý chất lượng công trình, kiểm soát chi phí đầu tư, đẩy nhanh giải ngân, không để phát sinh chi phí do nguyên nhân chủ quan hoặc do kéo dài thời gian thực hiện.

Nút giao An Phú dự kiến hoàn thành vào quý 3-2027. Ảnh: QUỐC HÙNG



Định kỳ hàng tháng hoặc khi được yêu cầu, Ban Giao thông phải báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM các nội dung liên quan. Trường hợp phát sinh nguy cơ ảnh hưởng mốc hoàn thành, đơn vị kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý.

Ban Giao thông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND TPHCM và Chủ tịch UBND TPHCM nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, ảnh hưởng hiệu quả đầu tư hoặc phát sinh các vấn đề trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án.

Nút giao An Phú là một trong những dự án giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Đông TPHCM, kết nối đường Mai Chí Thọ với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án khởi công năm 2022, dự kiến hoàn thành dịp 30-4-2025. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, phải điều chỉnh tiến độ nhiều lần.

QUỐC HÙNG