TP Đồng Nai: Khởi công 3 dự án hạ tầng giao thông kết nối sân bay Long Thành

Sáng 10-7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai phối hợp tổ chức khởi công các dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT769, 773 và đầu tư xây dựng tuyến ĐT770B với tổng chiều dài hơn 110km, kết nối sân bay Long Thành với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và khu vực Tây Nguyên.

Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT769 có chiều dài gần 30km, điểm đầu giao với quốc lộ 1A tại ngã tư Dầu Giây (phường Dầu Giây), điểm cuối giao với quốc lộ 51 tại ngã tư Lộc An, phường Long Thành. Theo ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai, công trình thi công trong 18 tháng, tăng cường kết nối giao thông giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với sân bay Long Thành và các tỉnh Tây Nguyên.

Đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án xây dựng đường ĐT 770B. Ảnh: NÔNG NGÂN

Dự án xây dựng mới tuyến ĐT770B có chiều dài hơn 42km, đi qua 9 xã, phường gồm Xuân Bắc, Gia Kiệm, Dầu Giây, Xuân Quế, Xuân Đường, Long Phước, Phước Thái, Bình Lộc và Xuân Lập. Giai đoạn 1, tuyến đường được đầu tư với quy mô 6 làn xe cơ giới, nền đường rộng 45,5m. Sau khi hoàn thành, đường ĐT770B sẽ kết nối khu vực phía Đông, Đông Bắc của thành phố Đồng Nai với sân bay Long Thành, các khu công nghiệp, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quốc lộ 51 và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, qua đó hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT769. Ảnh: XUÂN TRUNG

Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT773 cải tạo khoảng 39km tuyến đường theo quy mô hoàn chỉnh từ 6-8 làn xe. Tuyến đường đi qua 6 xã, phường gồm Xuân Hòa, Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ và Xuân Đường, giữ vai trò kết nối khu vực phía Đông Nam TP Đồng Nai với sân bay Long Thành.

Phương tiện tập kết, sẵn sàng thi công các dự án. Ảnh: XUÂN TRUNG

Tổng mức đầu tư, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng của 3 dự án là hơn 18.200 tỷ đồng, tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 730ha.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm "Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá", UBND thành phố Đồng Nai tổ chức khởi công các công trình, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đường sá, phục vụ nhu cầu giao thông hiện tại và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của các khu đô thị sân bay, khu thương mại, dịch vụ, logistics và các ngành kinh tế mới trong tương lai.

XUÂN TRUNG - NÔNG NGÂN