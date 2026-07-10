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Tuyến xe buýt đi Vũng Tàu tăng chuyến, phục vụ đến 21 giờ 30

SGGPO

Từ hôm nay (10-7), tuyến xe buýt số 172 (Bến xe Vũng Tàu - Trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu - Bến xe buýt Sài Gòn) điều chỉnh phương án khai thác, tăng số chuyến từ 48 lên 84 chuyến/ngày, đồng thời kéo dài thời gian hoạt động đến 21 giờ 30 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Tuyến xe buýt số 172 tăng số chuyến lên 84 chuyến/ngày
Tuyến xe buýt số 172 tăng số chuyến lên 84 chuyến/ngày

Theo phương án mới, tại Bến xe Vũng Tàu, xe bắt đầu hoạt động từ 4 giờ đến 21 giờ 30, thay vì chỉ đến 18 giờ 20 như trước. Tại Bến xe buýt Sài Gòn, thời gian khai thác được điều chỉnh từ 4 giờ 30 đến 21 giờ 30, thay cho khung giờ 5 giờ - 19 giờ 30 trước đây.

Cùng với việc tăng số chuyến, số lượng phương tiện phục vụ trên tuyến cũng được nâng từ 12 lên 23 xe. Tuyến sử dụng xe Kim Long 40 chỗ có trang bị máy lạnh, thời gian giãn cách giữa các chuyến từ 15-45 phút.

Tuyến xe buýt 172 có chiều dài khoảng 97km, thời gian di chuyển mỗi chuyến từ 180-210 phút. Chuyến đầu tiên xuất bến tại Bến xe Vũng Tàu lúc 4 giờ và chuyến cuối lúc 21 giờ 30. Tại Bến xe buýt Sài Gòn, chuyến đầu tiên khởi hành lúc 4 giờ 30 và chuyến cuối lúc 21 giờ 30.

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Tuyến xe buýt số 172 được kéo dài thời gian hoạt động đến 21 giờ 30

Về lộ trình, tuyến xuất phát từ Bến xe Vũng Tàu, đi qua các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Nguyễn An Ninh, 2 Tháng 9, Nguyễn Hữu Cảnh, Trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu, sau đó theo quốc lộ 51, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và kết thúc tại Bến xe buýt Sài Gòn. Chiều ngược lại từ TPHCM đi Vũng Tàu khai thác theo lộ trình ngược lại.

Việc điều chỉnh tần suất và kéo dài thời gian hoạt động của tuyến xe buýt 172 được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, người lao động và du khách di chuyển giữa khu vực trung tâm và khu vực Vũng Tàu bằng phương tiện công cộng.

THÀNH HUY

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Tuyến xe buýt Sài Gòn - Vũng Tàu Tuyến xe buýt 172 tăng chuyến giao thông công cộng miễn phí vé xe buýt

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