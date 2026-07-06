Thông tuyến đường Cam Ly - Phước Thành, kết nối các điểm du lịch Đà Lạt

Ngày 6-7, ghi nhận tại dự án xây dựng đường Cam Ly - Phước Thành, tỉnh Lâm Đồng, toàn tuyến dài 8,9km đã được thảm nhựa liên tục, cơ bản thông tuyến sau nhiều lần chậm tiến độ.

Video: Thông tuyến đường Cam Ly - Phước Thành nối các điểm du lịch Đà Lạt. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Đoạn cuối dự án tại khu vực ngã ba Phước Thành cũng đã được đấu nối với đường 19 tháng 5, phường Lang Biang - Đà Lạt, không còn tình trạng thi công đứt đoạn như những tháng trước.

Những mét nhựa đường cuối cùng đã được thảm trên tuyến đường Cam Ly - Phước Thành. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dự án đường Cam Ly - Phước Thành có khoảng 3,2km đường mở mới giúp người dân vận chuyển rau, hoa thuận lợi. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dự án đường Cam Ly - Phước Thành khởi công từ tháng 8-2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2024. Theo kế hoạch ban đầu, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2021-2024, sau đó điều chỉnh đến hết năm 2025. Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng, dự án nhiều lần chậm tiến độ.

Tuyến mới từ Km4+556 của đường ĐT.722 đến ngã 3 Phước Thành băng qua khu rừng thông, khu sản xuất nông nghiệp. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tuyến đường nối phường Cam Ly - Đà Lạt với phường Lang Biang - Đà Lạt, kết nối khu vực phía Tây lên phía Bắc Đà Lạt. Dự án có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, nhằm tạo trục đường vành đai theo Quy hoạch chung đô thị Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc thông tuyến giúp người dân vận chuyển nông sản từ các vựa rau, hoa đi tiêu thụ thuận lợi hơn. Đồng thời, du khách khi di chuyển đến các điểm tham quan khu vực ngoại ô như làng hoa Vạn Thành, đèo Tà Nung, chân núi Langbiang, hồ Suối Vàng sẽ tiết kiệm thời gian, không phải đi vòng qua trung tâm đô thị Đà Lạt.

>> Một số hình ảnh Báo SGGP ghi nhận trong ngày 6-7:

Đoạn đường mới đấu nối nên chủ yếu chỉ có số ít người dân địa phương đi lại hàng ngày. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Một đoạn đường đang được công nhân hoàn thiện bờ mương thoát nước. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cung đường đẹp giúp du khách thuận tiện di chuyển qua các điểm tham quan ở Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đoạn đường phải hạ thấp nhiều khu vực đồi cao, xử lý nhiều đoạn taluy để rút ngắn cự ly. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

ĐOÀN KIÊN