Thông tuyến đường Cam Ly - Phước Thành, kết nối các điểm du lịch Đà Lạt

Đoạn cuối dự án tại khu vực ngã ba Phước Thành cũng đã được đấu nối với đường 19 tháng 5, phường Lang Biang - Đà Lạt, không còn tình trạng thi công đứt đoạn như những tháng trước.
Dự án đường Cam Ly - Phước Thành khởi công từ tháng 8-2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2024. Theo kế hoạch ban đầu, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2021-2024, sau đó điều chỉnh đến hết năm 2025. Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng, dự án nhiều lần chậm tiến độ.
Tuyến đường nối phường Cam Ly - Đà Lạt với phường Lang Biang - Đà Lạt, kết nối khu vực phía Tây lên phía Bắc Đà Lạt. Dự án có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, nhằm tạo trục đường vành đai theo Quy hoạch chung đô thị Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việc thông tuyến giúp người dân vận chuyển nông sản từ các vựa rau, hoa đi tiêu thụ thuận lợi hơn. Đồng thời, du khách khi di chuyển đến các điểm tham quan khu vực ngoại ô như làng hoa Vạn Thành, đèo Tà Nung, chân núi Langbiang, hồ Suối Vàng sẽ tiết kiệm thời gian, không phải đi vòng qua trung tâm đô thị Đà Lạt.
>> Một số hình ảnh Báo SGGP ghi nhận trong ngày 6-7: