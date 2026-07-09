TPHCM: Khoảng 1,88 triệu lượt khách đi xe buýt sau một tuần miễn phí vé

Sau 7 ngày triển khai chương trình hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng bằng xe buýt tại TPHCM, tổng sản lượng hành khách đạt khoảng 1,88 triệu lượt.

Chiều 9-7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chủ trì họp báo.

Đồng chí Tăng Hữu Phong chủ trì họp báo

Lượng khách sử dụng xe buýt tăng mạnh

Tại họp báo, ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết, sau 7 ngày triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé đối với 134 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn (từ ngày 1-7), tổng sản lượng hành khách đạt khoảng 1,88 triệu lượt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng hành khách tăng tập trung trên các tuyến nội thành, các tuyến kết nối khu vực trung tâm và các khu vực tập trung đông học sinh, sinh viên, người lao động.

Ông Lê Hoàn thông tin tại họp báo

Theo ông Hoàn, đây là tiền đề quan trọng để TPHCM tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển hệ thống giao thông công cộng theo hướng đồng bộ, hiện đại; tăng cường kết nối giữa xe buýt với metro, buýt đường thủy, xe đạp công cộng...

Tuy nhiên, theo ông Hoàn, nhiều người dân vẫn chưa lựa chọn sử dụng xe buýt thường xuyên, do thói quen sử dụng phương tiện cá nhân và thời gian di chuyển bằng phương tiện công cộng vẫn còn khá mất thời gian. Bên cạnh đó, xe buýt hiện chưa có làn ưu tiên trên phần lớn tuyến đường nên chịu ảnh hưởng của tình trạng ùn tắc.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai làn ưu tiên cho xe buýt trên các tuyến đường đủ điều kiện; tối ưu biểu đồ chạy xe, điều chỉnh tần suất hoạt động theo nhu cầu thực tế; đồng thời tăng cường kết nối giữa buýt với metro, xe đạp công cộng và các phương thức vận tải khác để rút ngắn thời gian tiếp cận và nâng cao trải nghiệm của người dân.

Thời gian qua, Trung tâm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chỉnh trang hệ thống hạ tầng xe buýt tại TPHCM, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và xây dựng diện mạo giao thông công cộng văn minh, hiện đại.

Đến nay, toàn bộ 1.030 nhà chờ và 3.978 trụ dừng xe buýt đã được rà soát, kiểm tra và thực hiện duy tu, bảo dưỡng theo kế hoạch, góp phần cải thiện đáng kể điều kiện phục vụ và mỹ quan đô thị tại các điểm đón, trả khách.

Tổng doanh thu du lịch TPHCM ước đạt 213.980 tỷ đồng Sở Du lịch TPHCM có văn bản thông tin đến họp báo về tình hình du lịch 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, ngành du lịch TPHCM duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò đầu tàu du lịch của cả nước. Khách quốc tế đến TPHCM ước đạt gần 6,4 triệu lượt (hoàn thành 58,1% so với chỉ tiêu kế hoạch năm); khách nội địa đến TPHCM ước đạt hơn 27,3 triệu lượt (hoàn thành 54,6% so với chỉ tiêu kế hoạch năm). Tổng doanh thu du lịch ước đạt 213.980 tỷ đồng (hoàn thành 64,8% so với chỉ tiêu kế hoạch năm). Ngành du lịch tiếp tục giữ vai trò là một trong những ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, vận tải, lưu trú, ẩm thực và các ngành kinh tế liên quan.

CẨM TUYẾT