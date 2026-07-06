Hơn 1,32 triệu lượt khách đi xe buýt miễn phí sau 5 ngày triển khai

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, từ ngày 1 đến 5-7-2026, 134 tuyến xe buýt thuộc diện ngân sách hỗ trợ đã vận chuyển hơn 1,32 triệu lượt hành khách.

Sau 5 ngày triển khai miễn phí trên 134 tuyến xe buýt được ngân sách hỗ trợ, hệ thống vận tải hành khách công cộng tại TPHCM ghi nhận sản lượng hành khách tăng mạnh.

Cụ thể, từ ngày 1 đến 5-7, 134 tuyến xe buýt đã vận chuyển 1.322.025 lượt hành khách. Lượng khách tăng liên tục so với cùng kỳ năm 2025. Ngày đầu tiên áp dụng chính sách miễn phí, hệ thống phục vụ 273.944 lượt khách, tăng 128% so với cùng kỳ. Đến ngày 3-7, sản lượng đạt mức cao nhất với 282.995 lượt, tăng 135%. Tính chung 5 ngày đầu triển khai, sản lượng hành khách tăng bình quân 129% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng ngày 5-7, các tuyến xe buýt thực hiện 17.702 chuyến, đạt hiệu suất bình quân khoảng 13,6 hành khách/chuyến. So với ngày chủ nhật liền trước là 28-6-2026, lượng khách tăng 31%; so với cùng kỳ ngày 5-7-2025, tăng 33%.

Hơn 1,3 triệu lượt khách đi xe buýt miễn phí sau 5 ngày triển khai. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM tiếp tục siết chặt công tác quản lý chất lượng dịch vụ. Trong ngày 5-7, thông qua Tổng đài 1022 và các ứng dụng công nghệ, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý 4 phản ánh về tình trạng xe buýt bỏ trạm trên các tuyến 10, 18, 33 và 79. Đối với trường hợp nhân viên phục vụ tự ý thu tiền hành lý của hành khách trên tuyến 75 Sài Gòn - Cần Giờ, Trung tâm đã yêu cầu đơn vị khai thác khẩn trương rà soát, xác minh và xử lý.

Hiện Trung tâm tiếp tục duy trì lực lượng phản ứng nhanh tại hiện trường, tăng cường giám sát qua hệ thống camera trực tuyến; đồng thời bố trí nhân sự tại các bến xe lớn để hỗ trợ hành khách cài đặt ứng dụng MultiGo, sử dụng căn cước công dân và VNeID phục vụ định danh, ghi nhận lượt đi bằng vé điện tử trong thời gian tới.

QUỐC HÙNG