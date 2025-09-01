Văn hóa - Giải trí

Cà Mau: Tiếp nhận trống đồng tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

SGGPO

Sáng 1-9, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức lễ tiếp nhận trống đồng do Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa (tỉnh Thanh Hoá) trao tặng.

TD-4 (1).jpg
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa chụp ảnh lưu niệm bên trống đồng. ẢNH: HOÀNG VŨ

Theo đó, có hai chiếc trống đồng nặng 200kg và 75kg được trao tặng cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau. Trên thân trống đồng được khắc hoạ tinh xảo hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Đây là hoạt động nằm trong Dự án “Hành trình trống đồng theo chân Bác” do Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa triển khai.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều khẳng định, việc Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa trao tặng trống đồng cho tỉnh Cà Mau không chỉ mang giá trị văn hoá, lịch sử, mà còn thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết và sự sẻ chia những giá trị tốt đẹp giữa hai vùng đất, dù cách xa về địa lý. Sự kiện tiếp nhận trống đồng diễn ra vào thời điểm đặc biệt ý nghĩa, khi cả nước đang kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, một mốc lịch sử trọng đại, nhắc nhớ chặng đường vẻ vang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

TẤN THÁI

Từ khóa

Cà Mau tiếp nhận trống đồng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Hội Di sản Văn hoá và Cổ vật Thanh Hoa tỉnh Thanh Hoá Quốc khánh 2-9

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn