EU và Mỹ hợp tác tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu

Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ vừa ký thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm, bao gồm cả quốc phòng.

Mỏ đất hiếm Mountain Pass của Mỹ.

Thỏa thuận hướng tới tăng cường hợp tác trong toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, từ sản xuất đến phối hợp nhu cầu mua sắm, nhằm giảm rủi ro gián đoạn nguồn cung.

Phát biểu tại lễ ký biên bản ghi nhớ với Ủy viên EU phụ trách vấn đề thương mại Maros Sefcovic, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng việc tập trung quá mức nguồn cung khoáng sản vào một hoặc một số ít quốc gia là “một rủi ro không thể chấp nhận được”.

Ông Marco Rubio cho biết Mỹ và EU là 2 khối tiêu thụ và sử dụng khoáng sản quan trọng lớn nhất thế giới, do đó cần phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng trong tương lai.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy việc xây dựng các khuôn khổ hợp tác khoáng sản với các đồng minh, bao gồm Mexico, Nhật Bản và Australia, nhằm củng cố chuỗi cung ứng chiến lược.

LÊ VIỆT