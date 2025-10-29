EU ra mắt Liên minh Hóa chất chiến lược

Ngày 28-10, Ủy ban châu Âu (EC) chính thức công bố thành lập Liên minh Hóa chất chiến lược, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, phục hồi và phát triển bền vững cho ngành công nghiệp hóa chất châu Âu.

Nhà máy Ludwigshafen của BASF tại Đức, khu phức hợp hóa chất tích hợp lớn nhất thế giới. Ảnh : BASF

Theo trang EUbusiness, Liên minh này được triển khai trên cơ sở Kế hoạch Hành động về hóa chất, thông qua hồi tháng 7 vừa qua, trong bối cảnh ngành hóa chất EU đang đối mặt nhiều thách thức như nguy cơ đóng cửa nhà máy, gián đoạn chuỗi cung ứng và nhu cầu đầu tư cấp thiết vào sản xuất trọng yếu.

Với vai trò then chốt trong chuỗi giá trị công nghiệp, việc bảo đảm nguồn cung và năng lực sản xuất hóa chất chiến lược được coi là yếu tố sống còn đối với nền kinh tế EU.

Liên minh mở rộng cho tất cả tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, bao gồm doanh nghiệp, hiệp hội, nhà đầu tư, viện nghiên cứu và các tổ chức xã hội. Các thành viên tham gia bằng cách ký Tuyên bố của Liên minh, cam kết đóng góp vào các mục tiêu chung.

Đại hội đồng Liên minh sẽ họp ít nhất 2 lần mỗi năm để xác định ưu tiên chiến lược và thông qua các khuyến nghị và định hướng hoạt động. Ban Điều phối và các nhóm chuyên môn sẽ điều hành hoạt động và nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực như khả năng chống chịu thương mại, đổi mới công nghệ và sản xuất bền vững.

Việc thành lập Liên minh Hóa chất chiến lược được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực của EU nhằm xây dựng nền kinh tế xanh, tự chủ và tăng cường nội lực cạnh tranh trước bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt.

KHÁNH HƯNG