FPT được trao Giải thưởng Doanh nghiệp Bán dẫn xuất sắc Việt Nam

Tại Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 (SemiExpo Vietnam 2025, diễn ra ngày 7 và 8-11), Tập đoàn FPT đã được trao giải Doanh nghiệp Bán dẫn xuất sắc Việt Nam - Vietnam Semiconductor Distinguished Industry Award 2025.

Tập đoàn FPT giới thiệu các giải pháp công nghệ bán dẫn tại sự kiện

SEMIExpo Vietnam 2025 do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (Bộ Tài chính) và Hiệp hội bán dẫn toàn cầu (SEMI) phối hợp tổ chức.

Sự kiện có chủ đề “Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam” với ý nghĩa làm nổi bật những bước tiến nhanh chóng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Sự kiện thu hút 5.000 đại biểu và gần 200 gian hàng triển lãm, bao gồm các tập đoàn công nghệ, trường đại học và khu công nghiệp hàng đầu thế giới. Đây là nơi hội tụ của những tên tuổi lớn nhất trong ngành như ASML, Samsung, Amazon, Lam Research, Tokyo Electron, Coherent, Amkor, Micron, Cadence, Qualcomm, Intel, cùng các tổ chức, doanh nghiệp chủ lực của Việt Nam như FPT.

Đại diện Tập đoàn FPT nhận giải thưởng

Tại sự kiện, FPT đã trình diễn hệ sinh thái bán dẫn với thông điệp “Khơi nguồn sáng tạo – Đổi mới tương lai”. Đây là hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh, kết nối chặt chẽ các mắt xích từ đào tạo nhân lực, thiết kế vi mạch, đóng gói, kiểm thử đến thương mại hóa sản phẩm, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ bán dẫn mới của khu vực.

Công ty cổ phần Bán dẫn FPT, Tập đoàn FPT cũng giới thiệu các dòng chip được thiết kế và phát triển 100% bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam, bao gồm Power Management ICs, Analog ICs và LED Drivers – hiện đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như thiết bị IoT, điện tử công nghiệp, ô tô và y tế thông minh…

KIM THANH