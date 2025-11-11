FPT hợp tác với E.ON, ứng dụng AI đổi mới quản lý năng lượng

Sự kiện mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên được thiết lập từ năm 2022, khẳng định tầm nhìn chung trong việc khai thác sức mạnh công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong lĩnh vực năng lượng.

FPT ký kết hợp tác với E.ON

FPT và E.ON Optimum, nhà cung cấp giải pháp số thuộc E.ON UK (thành viên của Tập đoàn E.ON) vừa ký kết thỏa thuận mới nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quản lý năng lượng số.

Theo thỏa thuận mới, FPT sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển và vận hành nền tảng giải pháp của E.ON Optimum. Đây là một hệ thống quản lý năng lượng trên nền tảng đám mây, mang đến cho các doanh nghiệp sử dụng năng lượng khả năng phân tích dữ liệu linh hoạt và kịp thời, giúp đưa ra các quyết định nhanh hơn và hiệu quả hơn, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không.

Sắp tới, hai bên sẽ tập trung duy trì, nâng cấp các tính năng ứng dụng web, đồng thời tích hợp công nghệ AI do FPT phát triển nhằm dự báo mức tiêu thụ và giá năng lượng. Thỏa thuận này cũng mang lại cơ hội mở rộng hợp tác công nghệ với Tập đoàn E.ON, hướng đến mục tiêu thúc đẩy đổi mới số và quản lý năng lượng.

Trước đó, FPT và E.ON đã xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực như SAP, ServiceNow, Sitecore, DevOps, phát triển ứng dụng, kiểm thử và điện toán đám mây. Hai bên đã cùng nhau triển khai các dự án quy mô lớn, trong đó có dự án phân quyền SAP cho hơn 60.000 người dùng tại châu Âu, và hỗ trợ E.ON One phát triển các giải pháp năng lượng bền vững. Năm 2023, hai bên tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác thông qua việc nghiên cứu thành lập một trung tâm dịch vụ tại Việt Nam, nhằm tăng cường năng lực vận hành linh hoạt, liên tục và khả năng cung ứng toàn cầu.

KIM THANH