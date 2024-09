FPT IS và Mastercard hợp tác ứng dụng công nghệ thanh toán vào hệ thống bán vé

Sự hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc triển khai quy trình “thanh toán không tiền mặt” tích hợp công nghệ thanh toán thông minh vào hệ thống giao thông công cộng (GTCC) tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số, nâng cấp trải nghiệm dịch vụ công cộng cho hàng triệu người dân sử dụng.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa FPT IS và Mastercard lần này là điểm khởi đầu cho việc phát triển các công nghệ mua vé điện tử cùng hệ thống thanh toán EMV Openloop trong lĩnh vực GTCC. Thông qua việc áp dụng giải pháp thanh toán bằng CCCD và tận dụng hệ thống thanh toán thông minh EMV OpenLoop, hành khách sẽ được trải nghiệm các thủ tục mua vé tối ưu và hiện đại nhất, đặc biệt là đối với các đối tượng được ưu đãi miễn giảm giá vé.

Việc triển khai hệ thống theo mô hình EMV Openloop giúp người dùng trải nghiệm bằng chính thẻ ngân hàng sẵn có, QR code qua ứng dụng hay CCCD, từ đó không những tạo thói quen thanh toán không tiền mặt mà còn thúc đẩy ý thức sử dụng phương tiện giao thông công cộng và ý thức bảo vệ môi trường. Hệ thống này cũng sẽ hỗ trợ Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM (HURC1) số hóa công tác quản lý dữ liệu, từ đó tăng cường hiệu quả cho công tác lên kế hoạch phân bổ, khai thác và vận hành các tuyến dịch vụ phù hợp.

Hệ thống thanh toán EMV Openloop và thanh toán qua ứng dụng trên điện thoại thông minh do FPT IS triển khai cho Mastercard sẽ được chứng nhận an ninh bảo mật và các chứng chỉ theo tiêu chuẩn thanh toán quốc tế toàn cầu, giúp quá trình đăng ký tài khoản, xác thực, thanh toán được kiểm soát chặt chẽ. Hệ sinh thái của EMV loop đa dạng bao gồm: ứng dụng MegaApp, hệ thống quản lý CCCD, ví điện tử và tất cả loại hình thẻ EMV, thẻ ngân hàng đang có trên thị trường… Ngoài ra, khách hàng có thể truy cập lịch sử di chuyển, theo dõi hành vi di chuyển, cập nhật các chương trình khuyến mãi và quản lý chi phí hiệu quả.