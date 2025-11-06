Đời sống công nghệ

FPT Shop và TriGood ứng dụng công nghệ định giá tự động trong “Thu cũ - Đổi mới”

FPT Shop đã công bố hợp tác cùng TriGood triển khai chương trình “Thu cũ – Đổi mới” trên toàn hệ thống, nhằm mang đến cho người dùng giải pháp nâng cấp iPhone dễ dàng, minh bạch và tiết kiệm hơn.

Đại diện FPT Shop và TriGood tại buổi lễ ký kết

Theo đó, khách hàng có thể mang iPhone cũ đến cửa hàng FPT Shop để được định giá và đổi sang thiết bị mới với mức giá thu cũ cạnh tranh, minh bạch, thông qua nền tảng định giá tự động IMPROVED.

Qua đó, chỉ với vài thao tác trên ứng dụng, khách hàng sẽ nhận được báo giá chính xác dựa trên tình trạng thực tế của thiết bị và có thể hoàn tất giao dịch chỉ trong vài phút.

Sau khi đồng ý mức giá, khách hàng sẽ lựa chọn sản phẩm muốn đổi, thanh toán phần chênh lệch hoặc có thể trả góp với 0% lãi suất và nhận ngay thiết bị mới chính hãng.

Chương trình hiện chỉ áp dụng thu cũ đối với iPhone, khách hàng có thể tùy chọn nâng cấp lên nhiều sản phẩm mới khác nhau như iPhone, MacBook, iPad hoặc điện thoại Android từ các thương hiệu Samsung, OPPO, Xiaomi. Giá trị thu cũ được trừ trực tiếp vào giá bán thiết bị mới, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp mà không cần mất thời gian rao bán, không lo bị ép giá hay gặp rủi ro trong giao dịch.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail chia sẻ: “Việc hợp tác cùng TriGood lần này là bước tiến trong hành trình số hóa toàn diện quy trình ‘thu cũ – đổi mới’, giúp khách hàng được định giá thiết bị nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện hơn bao giờ hết. Chúng tôi không chỉ mang đến mức giá thu cũ cạnh tranh mà còn ứng dụng công nghệ để tối ưu mọi điểm chạm trong hành trình mua sắm; từ khâu định giá, thanh toán đến nhận thiết bị mới".

KIM THANH

