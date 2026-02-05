VHM và VIC tăng trần, VN-Index vẫn giảm gần 9 điểm

VN-Index nối dài đà giảm khi áp lực bán gia tăng, trong khi dòng tiền vào thị trường khá dè dặt do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ tết cận kề.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 5-2 chìm trong sắc đỏ. Nếu không có hai cổ phiếu họ Vingroup là VHM và VIC tăng trần, đóng góp gần 20 điểm, VN-Index đã ghi nhận mức giảm sâu hơn.

Đa số các nhóm ngành đều “đỏ lửa”. Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) đồng loạt giảm. Trong đó, nhiều cổ phiếu giảm trên 2%: BVH giảm 3,05%, VCB giảm 3,39%, MBB giảm 2,7%, BID giảm 2,83%, EIB giảm 2,1%, HCM giảm 2,32%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, nguyên vật liệu, công nghiệp, công nghệ thông tin, năng lượng cũng chìm trong sắc đỏ. Trong đó, nhiều cổ phiếu giảm sâu: VHC, PET giảm sàn, DGW giảm 4,46%, VNM giảm 4,03%, MSN giảm 3,99%; MSR giảm 6,07%, GVR giảm 4,08%; OIL giảm 5,06%, PLX giảm 4,33%...

Riêng nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa. Nhóm cổ phiếu bất động sản nhà ở tăng: ngoài VIC và VHM tăng trần, VRE tăng 1,95%, VPI tăng 2,54%; HDC, VCS tăng gần 1%. Ngược lại, nhóm bất động sản khu công nghiệp giảm mạnh: IDC giảm 4,38%, KBC giảm 3,1%, BCM giảm 4,17%, SIP giảm 2,34%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 8,87 điểm (0,5%) còn 1.782,56 điểm với 254 mã giảm, 84 mã tăng và 40 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 2,91 điểm (0,29%) còn 263,04 điểm với 100 mã giảm, 49 mã tăng và 64 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị trên sàn HOSE hơn 26.100 tỷ đồng, giảm 7.900 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt hơn 28.300 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 5 liên tục trên sàn HOSE. Trong đó, cổ phiếu FPT bị bán ròng mạnh với gần 822 tỷ đồng, tiếp đến là VCB hơn 190 tỷ đồng và VHM hơn 120 tỷ đồng...

NHUNG NGUYỄN