Nhóm cổ phiếu dầu khí “lao dốc”

Dù VN-Index chỉ giảm 0,79 điểm, thị trường chứng khoán phiên ngày 10-2 vẫn chìm trong sắc đỏ khi nhiều nhóm ngành bị bán mạnh, không ít mã giảm kịch sàn.

Trong phiên, VN-Index có lúc tăng 22 điểm, sau đó đảo chiều giảm khoảng 12 điểm và chốt phiên giảm nhẹ. Tuy nhiên, bức tranh chung khá tiêu cực khi phần lớn nhóm ngành giảm sâu. Nếu không có lực đỡ từ nhóm cổ phiếu Vingroup, chỉ số có thể đã giảm mạnh hơn. Cụ thể, VIC tăng trần, VHM tăng 6,63%, VRE tăng 2,66%, qua đó đóng góp khoảng 20 điểm cho VN-Index.

Đáng chú ý, nhóm dầu khí bị bán mạnh sau chuỗi tăng dài: PLX, GAS, PVC giảm sàn; BSR giảm 6,29%, PVS giảm 8,06%, OIL giảm 7,78%, PVT giảm 4,76%…

Nhóm ngân hàng cũng đồng loạt giảm: BID giảm sàn, VCB giảm 2,92%, EIB giảm 2,44%, VIB giảm 1,2%, STB giảm 1,33%…

Ở nhóm bất động sản, ngoài các mã họ Vingroup, phần lớn nghiêng về sắc đỏ: SIP giảm 4,17%, IDC giảm 1,52%, KBC giảm 1,45%, SJS giảm 2,34%, DXG giảm 2%, SZC giảm 2,34%, HDC giảm 1,19%… Nhiều cổ phiếu nguyên vật liệu, tiêu dùng cũng giảm mạnh, trong đó có các mã giảm sàn như GVR, PLC, DGW…

Trong khi đó, cổ phiếu chứng khoán là nhóm hiếm hoi còn nghiêng về sắc xanh: VCK tăng trần, VIX tăng 1,68%, SSI tăng 1,18%; MBS, VCI tăng gần 1%.

Kết phiên, VN-Index dừng ở 1.754,03 điểm, với 216 mã giảm, 97 mã tăng, 67 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,24 điểm (0,87%) còn 253,77 điểm, với 74 mã giảm, 55 mã tăng, 74 mã đứng giá.

Áp lực bán tăng cao kéo thanh khoản đi lên: giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 28.400 tỷ đồng, tăng 8.400 tỷ đồng so với phiên trước; tính cả HNX, thanh khoản gần 30.100 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, trong khi nhà đầu tư trong nước bán mạnh, khối ngoại quay lại mua ròng trên HOSE hơn 451 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 7 phiên bán ròng trước đó. Top 3 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất gồm MBB hơn 572 tỷ đồng, VIC gần 210 tỷ đồng và MWG hơn 200 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN